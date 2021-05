A través de su cuenta oficial de Instagram, Elliot Page compartió una foto de su abdomen. Esta es la primera imagen del actor en traje de baño, luego de declararse trans

En ella se muestra sonriente y orgulloso de su abdomen de acero, a tan sólo dos meses de haberse sometido a una mastectomía en la que le retiraron los senos.

“Los primeros bañadores de trans” Elliot Page en Instagram.

Page, de 34 años, alcanzó más de un millón de corazones a tan sólo tres horas de haber compartido la foto. Usuarios de Instagram aplaudieron lo marcado de su abdomen.

Para conseguirlo, Elliot ha tenido que implementar duras rutinas de ejercicio que le definan el transverso abdominal y el oblicuo interno, así como el recto .

Elliot Page en traje de baño (@elliotpage / Instagram)

Elliot Page se sabía niño desde muy pequeño

Elliot Page, actor, productor y activista canadiense, se declaró trans el pasado 1 de diciembre del 2020, como una forma de luchar contra la discriminación a la población LGBTI.

En abril de este 2021, contó durante una entrevista con Thomas Page McBee para Vanity Fair, que se sabía niño desde pequeño y estaba cien por ciento seguro.

“Lo sientes. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario” Elliot Page.

No obstante, a esa edad no comprendía por qué los adultos le decían que no podía ser hombre . Y pasó así 33 años de su vida. Pero desde entonces ya escribía cartas de amor que firmaba como ‘Jason’.

Ahora, Elliot Page no sólo se siente hombre, sino que además se ha sometido a una cirugía de extirpación de tejido mamario para lucir tal como quiere.

“Me estoy imaginando que cuanto más encarne quién soy y exista en el cuerpo en el que quiero existir, habrá una diferencia” Elliot Page.

Y es por eso que recientemente compartió una foto de su abdomen marcado, pues como ha mencionado antes, viviendo como Elliot, ha logrado desarrollar su creatividad y confianza.