Hace algunos meses, Elizabeth Gutiérrez y William Levy atravesaron por uno de los momentos más difíciles como familia.

Esto luego de que su hijo, Christopher Levy , sufriera un trágico accidente a bordo de un carrito de golf.

Por fortuna, el joven ya está en recuperación y, ahora, solo queda un amargo recuerdo en la memoria de Elizabeth Gutiérrez y William Levy.

En entrevista para la revista ‘¡Hola! México’, Elizabeth Gutiérrez recordó cómo vivió el accidente que sufrió su hijo.

Christopher Alexander , primogénito de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, sufrió una fuerte caída mientras conducía un carrito de golf.

Según contó Elizabeth Gutiérrez, el joven “no estaba acostumbrado” a manejar este tipo de vehículos.

“Iban tres niños y era inestable. No iba rápido, pero cuando tuvo que dar un giro a la derecha se le volteó y le arrastró por todo el concreto”, detalló la famosa sobre el accidente.

Minutos más tarde, Christopher llamó a su mamá para pedirle ayuda.

“Él se quedó a dormir en casa de un amigo. (…) Me llamó a las horas y me dice: ‘Mami, I messed up my life (Destruí mi vida). Tengo que ir al hospital.”

Elizabeth Gutiérrez