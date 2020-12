A William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la Navidad les ha traído una noticia emocionante.

No cabe duda que para la familia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ha sido un año muy complicado, sin embargo mediante un video muy tierno la actriz compartió en su cuenta de Instagram, dio la maravillosa noticia a todos sus seguidores, de que hay un nuevo integrante en la familia.

"El mejor regalo que puedo recibir es ver la sonrisa de mis hijos... Haría lo que fuera por verlos felices... ¡Amo a mis niños! P.D. Ella (su hija) no tenía idea de que recibiría un cachorrito" Elizabeth Gutiérrez

La esposa de William Levy compartió que sus hijos ahora tienen un cachorrito, el cual los llenó de felicidad, pues en el video se le ve muy contentos ante la llegada del nuevo integrante.

William Levy no pasó la Navidad con su familia

Sin embargo el actor William solo pudo ver la hermosa reacción de su hija a través del video que compartió su esposa, ya que debido a las grabaciones de la telenovela “Café con aroma de mujer”, donde compartirá protagónico con Carmen Villalobos y ambos están grabando desde Colombia.

Por esta razón el actor no pudo pasar estas fechas junto a su familia. Eso si, dedicó un mensaje a todos sus seres queridos.