Los rumores del final de Chisme No Like se acaban de confirmar con el anuncio del nuevo canal de YouTube de Javier Ceriani sin Elisa Beristain.

Desde hace algunas semanas, los fans del programa de espectáculos notaban que algo pasaba con Chisme No Like, pues su última emisión fue el jueves 21 de noviembre.

Se llegó a mencionar incluso que era cuestión de tiempo para que Elisa Beristain o Javier Ceriani dieran a conocer el final de su relación profesional después de 3 años de estar al frente del programa.

Siendo el periodista quien dio el primer paso al anunciar su nuevo proyecto.

Javier Ceriani (Instagram | Javier Ceriani)

Javier Ceriani abre nuevo canal de YouTube sin Elisa Beristain

Todo parece indicar que la cancelación de Chisme No Like es un asunto definitivo, pues Javier Ceriani compartió con sus seguidores de Instagram el anuncio de su nuevo canal de YouTube.

Fue el periodista Álex Kaffie quien reveló los motivos por los que el programa terminó, pues al parecer los conductores empezaron a tener problemas entre sí.

Por lo que se habría optado por terminar este proyecto que tenían en conjunto.

Y aunque la producción de Chisme No Like continúa sin emitir un comunicado oficial, fue Javier Ceriani quien planea continuar en el periodismo de espectáculo sin Elisa Beristain.

Esto a pesar de que en su perfil de Instagram todavía se presenta como el conductor de Chisme No Like.

Javier Ceriani abre nuevo canal de YouTube (Instagram | Captura de pantalla)

¿Y Elisa Beristain? El final de Chisme No Like sería inminente

Si bien Javier Ceriani no entró en detalles de lo que ha pasado con Chisme No Like, la cosa no es diferente con Elisa Beristain.

Pues la también periodista continúa compartiendo cosas de su día a día en su cuenta de Instagram, red social en la que tampoco ha eliminado la etiqueta de Chisme No Like en su biografía.

Sin embargo, en una historia que compartió junto a su esposo, el productor Pepe Garza, dio a conocer que el día de mañana darán a conocer una noticia importante en punto de las 7:00 de la noche.

¿Será que confirma el cierre definitivo de Chisme No Like con su propio programa?

“Aquí llegando a Mazatlán, comadritas, aquí con Pepe que viene a una mega sorpresa que se dará a conocer el día de mañana. Así que tienen que estar super pendientes”. Elisa Beristain