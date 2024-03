El Temach, youtuber que ha generado polémica por sus consejos para hombres, dio a conocer que piensa seriamente en el retiro.

Durante uno de sus directos recientes, El Temach mencionó que considera dejar de hacer transmisiones y subir contenido a sus redes sociales en relación a sus consejos para hombres.

Considera que sería momento de empezar otra vez, hablando de otras cosas diferentes a lo que ha hecho recientemente, donde toca puntos sobre cómo relacionarse con las mujeres.

Este anuncio generó opiniones encontradas, algunos celebraron el retiro del El Temach con mensajes como “Tómate un descanso, pero eterno”.

Mientras que otros lamentaron esto, pues consideran que el youtuber les ha ayudado mucho “Me he sentido mejor desde que conocí al Temach, lo voy a extrañar”.

En sus palabras, El Temach se va de redes sociales porque la gente no está preparada para su contenido.

El Temach menciona que siente que ya ha llegado a un techo donde ya no puede avanzar más, al parecer porque ha sido malinterpretado con su contenido.

Por ello considera que la única manera de mejorar las cosas es tomarse un descanso, dar marcha atrás y volver a hablar de seducción.

Lo que significa que ya no subiría videos, haría directos o daría consejos aislados en ninguna de sus redes sociales.

Estoy considerando seriamente tomar un descanso. Estoy considerando seriamente darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar porque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez

El Temach