“¿Tú crees que no le reclamaba diario?” Es lo que El Temach dijo asegurando que Mario Bezares se vio orillado a darle a Brenda Bezares su premio de La Casa de los Famosos 2024.

Un fragmento de un video de El Temach -de 39 años de edad- se está viralizando debido a que el creador de contenido se fue contra Mario Bezares por su gesto tras ganar La Casa de los Famosos 2024.

Recordemos que Mario Bezares -de 65 años de edad- se convirtió en el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2024. Sorprendiendo que le dio los 4 millones de pesos de regalo a su esposa.

Sin embargo, este gesto de aniversario que Mario Bezares quiso tener con Brenda Bezares -de 55 años de edad- no le cayó muy bien a El Temach pues cree que solo fue para engrandecer más a su esposa.

El Temach se va contra una engrandecida Brenda Bezares, todo por culpa de Mario Bezares y su premio de La Casa de los Famosos 2024

Mario Bezares cumplió 33 años de matrimonio con Brenda Bezares estando en La Casa de los Famosos 2024, sorprendiendo que le regaló su premio de 4 millones de pesos por este motivo.

Ante ello, no faltaron las críticas sobre todo ahora que Brenda Bezares no ha tenido aceptación del público, lo que hizo que hasta El Temanch la funara -y no es raro- por engrandecida.

El Temach, creador de contenido. (temach / Facebook)

Según la perspectiva del creador de contenido, Brenda Bezares está demasiado engrandecida por lo que fue su pasado, de modo que el ser esposa de Mario Bezares en un momento le dio impacto, situación que ahora no.

“¿Vieron a la esposa? ese es otro arquetipo, la morra que recibía un chingo de atención cuando era joven y de grande ya no recibe atención”. El Temach, creador de contenido.

La situación de imagen pública y por lo tanto económica y de trabajo por la que el matrimonio atravesó, es para El Temach es simil a reclamos de Brenda Bezares exigiendo lo que fue en un inicio; éxito y dinero.

Por ello, El Temach asegura que Mario Bezares se vio orillado -al ser alguien “inferior”- a regalarle su premio de La Casa de los Famosos 2024 a su esposa, para así callarla calmando los reclamos.

“Por eso Mario Bezares le regaló su premio a su esposa, porque él siente que está compensando, él se siente en deuda. La morra le ha de decir -no mames yo me casé con un famoso, no con un pendejo- pues cómo crees que son mi compa, adictas a la atención (...) ¿Tú crees que no le reclamaba diario?”. El Temach, creador de contenido.

El Temach se burla de Brenda Bezares presumiendo que se pudo haber casado con un rey

El Temach no paró ahí con su crítica a Brenda Bezares engrandecida, sino que también se burló de cómo presumió un casi matrimonio con un rey.

Brenda Bezares (Instagram/@bbezares)

Para el creador de contenido, la esposa de Mario Bezares es el arquetipo de la clásica “morra” que presume lo que tuvo en el pasado para hacerse la heroína ante el presente que tiene ahora.

“¿Vieron a la esposa de Mario Bezares diciendo que se iba a casar con un rey? Ese es este pedo que tienen las mamás de -yo iba a tener un novio millonario, pero preferí a tu papá-, pero a un nivel escalado”. El Temach, creador de contenido.

Y es que según, El Temach él no tiene nada contra Brenda Bezares y el ganador de La Casa de los Famosos 2024, pero considera que son el claro ejemplo de que el hombre al sentirse inferior a la mujer, en cuanto tiene algo que darle se lo da.