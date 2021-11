El Mimoso fue exhibido por no darle pensión a su hija; su ex pareja lo llama ‘cucaracho’

El Mimoso fue exhibido por no darle pensión a su hija; su ex pareja lo llamó “cucaracho” justo el día de su cumpleaños.

Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, se ha ganado el reconocimiento de su público gracias a su talento en la música.

Pues incluso sus mismos padres han revelado en ocasiones anteriores que desde niño mostró un gran interés en ello.

Además de que su participación como vocalista en la Banda El Recodo le ayudó a ganarse el cariño de sus fans.

Sin embargo, esta no sería la primera ocasión en que el cantante entra en polémica por no hacerse responsable de su hija.

El Mimoso, cantante. (@mimosoyooficial)

Ex pareja de El Mimoso lo exhibe en su cumpleaños por no darle pensión a su hija: ‘Feliz cumpleaños cucaracho’

La ex pareja de El Mimoso lo exhibió en su cumpleaños por no darle pensión a su hija. Así que lo felicitó, pero no sin dejar pasar la oportunidad de llamarlo “cucaracho”.

Es importante mencionar que en México, se tiene la costumbre popular de llamarle a alguien”cucaracho” cuando no muestra responsabilidad afectiva, además de ser ventajoso y querer aprovecharse de cualquier situación.

El Mimoso (@mimosoyo)

Por su parte, Judith Jessenia Rodríguez, quien fue pareja de El Mimoso, no dudó en catalogarlo de esa manera, pues no se estaría mostrando interesado en cumplir sus deberes como papá.

Fue de esa manera que durante el pasado domingo 21 de noviembre; es decir el día del cumpleaños número 42 del cantante, la mujer aprovechó para hacerle una singular felicitación.

Por medio de sus historias de Instagram, Judith Jessenia publicó un video del cantante; mismo que acompañó con un breve texto en el que detalló: “Feliz cumpleaños cucaracho, ya deposita la pensión”

Cabe señalar que lo acompañó de emojis de caritas riéndose, para tratar de amenizar la acusación.

Aunque eso no evitó que llamara la atención de varios internautas, quienes han tomado opiniones divididas al respecto.