Luis Antonio López, 'el Mimoso' respondió a Jessenia Cundapi, quien asegura tener una hija con él

Jessenia Cundapi hizo fuertes declaraciones sobre cantante Luis Antonio López, 'el Mimoso', al asegurar que tiene una hija con él, y hasta la fecha no se ha hecho cargo de ella.

En exclusiva para el programa De Primera Mano , Jessenia Cundapi hace unos días dio detalles del día que se conocieron y reveló que fue en la feria del pueblo, pues todo mundo estaba loco por la llegada del 'Mimoso'. Dijo que ella estaba con unas copas encima y el mánager del artista se acercó y le dijo que él la quería conocer.

Jessenia contó que desde ese día comenzaron una relación y tiempo después quedó embarazada , llevándose una tremenda sorpresa, pues la mujer asegura que ya no se hizo cargo de su hija.

Ante esto, y en entrevista para el mismo programa, 'el Mimoso' destacó que él nunca ha negado a sus hijos, por lo que está dispuesto a hacerse una prueba de ADN y reconocer.

“Sea lo que sea, que se tenga que arreglar conforme a la ley. Yo nunca he negado a mis hijos, que a lo mejor no he sido el padre que he querido ser por la situación que yo viví, respecto a la niña lo único que pido es que se me de la prueba de ADN para estar seguro” Luis Antonio López, 'El Mimoso'

El 'Mimoso' ya consulta a sus abogados

El Mimoso reveló que ya está tomando cartas en el asunto, lo esta consultando con su abogado para que todo sea conforme a la ley. Finalmente confesó que sí se alejó de Jessenia por contundentes motivos que no quiso entrar en detalles.