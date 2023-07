Durante una de las sesiones de la Kings League, Ibai Llanos -28 años- no pudo contener la emoción de que Shakira lo siguiera en TikTok, algo que no le hizo gracia a Gerard Piqué.

Un nuevo video se ha hecho viral en las redes sociales, en donde exhiben a Gerard Piqué -36 años- estallando luego de que Ibai Llanos revelara que Shakira -46 años- lo sigue en TikTok.

Y es que Ibai Llanos no podía creer que de las únicas 65 personas que Shakira seguía en TikTok, él fuera uno de los afortunados.

“Y lo de que Shakira me siga en TikTok, ¿qué sentido tiene? Porque solo sigue a 65 personas. Es que me ha abierto la cabeza, me ha impactado”

Ibai Llanos