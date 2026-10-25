“El Exorcista” llega al teatro con Bruno Bichir, Ana Claudia Talancón y Camila Suárez como protagonistas.

El horror se vivirá en el teatro con una nueva adaptación de “El Exorcista” a partir del 28 de octubre en el Teatro México.

Fecha de estreno: 28 de octubre

Funciones especiales: 28 y 29 de octubre a las 8:30 p.m.

Funciones regulares: viernes, sábados y domingos

Lugar: Teatro México (Centro cultural Manolo Fábregas)

“El Exorcista” lleva el horror al teatro con Bruno Bichir y Ana Claudia Talancón

La puesta en escena “El Exorcista” promete momentos de suspenso, pues se recrearán escenas terroríficas con la actuación de Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir.

Ana Claudia Talancón dará vida a Chris MacNeil, madre de Regan, personaje infantil interpretado por Camila Suárez, la niña que es poseída por el demonio Pazuzu.

Bruno Bichir será el padre Damien Karras, mientras que la obra está bajo la dirección de Rafael Perrín, quien adelantó que sí se recrearán escenas icónicas de la película, la cual se basa en la novela de William Peter Blatty.

“Sí va girar la cabeza, sí va a levitar la niña, sí va a vomitar la niña, sí hará todas las salvajadas que hizo Linda Blair hace 50 años”, expresó el director de la obra, Rafael Perrín.

“El Exorcista”: Horario y precios de los boletos

La temporada de “El Exorcista” inicia el 28 de octubre con dos funciones especiales, mientras que las funciones regulares serán de viernes a domingo a las:

Viernes: 8:30 p.m

Sábado: 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

Domingo: 6:00 p.m.

Los boletos para “El Exorcista” están a la venta en Ticketmaster y taquillas del Teatro México con los siguientes precios:

Plata Baja: 1,062 pesos

Balcón: 855 pesos

El Exorcista en el teatro (Especial)

Recuerda que los precios aumentan por los cargos de servicio si los adquieres en Ticketmaster; la temporada estará disponible hasta el 29 de noviembre.

La obra se presenta en el Teatro México ubicado en la calle Joaquín Velázquez de León, número 31 en la colonia Sana Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.