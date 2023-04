Durante el segundo debate entre Yeri Mua de 20 años de edad y Dalas Review de 29, hubo algo inesperado: un crossover entre Aaron Mercury y Brian Villegas.

El debate entre Yeri Mua y Dalas Review dio un plot twist cuando Aaron Mercury de 22 años de edad y Brian Villegas de 28 estuvieron presentes.

Pues llegó un momento en el que Aaron Mercury y Yeri Mua comenzaron a pelear luego de que su actual pareja, Naim Darrechi de 21 años, le colgó a Dalas.

Y por alrededor de unos 45 minutos en el directo de Dalas Review, Aaron Mercury y Yeri Mua estuvieron discutiendo sin llegar a ninguna resolución.

Pero, cuando Aaron Mercury y Dalas Review estuvieron platicando, él metió a Brian Villegas, ex pareja de Yeri Mua con la que ha tenido más escándalos.

Durante el debate entre Yeri Mua y Dalas Review, Naim Darrechi terminó abruptamente la videollamada después de ofenderse por un comentario del youtuber español.

Fue en ese momento en el que Aaron Mercury entró al live y habló con Yeri Mua, pero al no llegar a nada, colgaron.

Y de un momento a otro, Dalas Review metió a Brian Villegas para un crossover épico, en donde ambos empezaron a hablar sobre Yeri Mua y aclarar los puntos.

No obstante, Aaron Mercury permaneció unos momentos para dejar a Brian Villegas, pues aseguró que no tenía nada más que decir.

Posteriormente, Brian Villegas fue quien aceptó haber golpeado a Aaron el primero; así mismo reveló que Yeri Mua solo fue su aval en la compra de su camioneta.

Al final, Brian Villegas aceptó también haber sido infiel a Yeri Mua y una pareja tóxica ; después de terminar sus declaraciones, Aaron Mercury regresó a revelar los insultos que recibió de Naim.

“Esto es lo último que me esperaba hoy, os soy sincero, es lo último que me esperaba hoy. Yo creo que ha sido el payasín del Naim quien ha metido la agresividad por en medio; me ha cortado la llamada cuando no estaba diciendo nada”

Dalas Review