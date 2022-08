El creador de contenido mexicano Rey Grupero, ha apoyado a Cynthia Klitbo en los últimos días, debido a su riña con el actor dominicano Juan Vidal, quien a su vez ha sido apoyado por la vedette cubana Niurka en todo momento.

Recordemos que Cynthia Klitbo de 55 años, señaló a Juan Vidal de 45 de violencia psicológica y de haberse quedado con cierta cantidad de dinero que ella le prestó.

Rey Grupero la acompañó a poner una denuncia en su contra, y desató la furia, no solo de Juan Vidal, quien señala que pensaba pagarle el dinero que le debía, también de Niurka, quien parece estar muy enamorada del dominicano .

Cynthia Klitbo habla de un nuevo proyecto en Telemundo, tras riña con Niurka: “42 años de trabajo no se tumban fácil” (VIDEO)

La cubana ha asegurado que Cynthia Klitbo está “ardida”, además de comentar que debería cambiar de preferencia sexual, pues según argumenta, la actriz “odia a los hombres”, tras algunas relaciones “fallidas”.

Por su parte, Cynthia Klitbo ha preferido mantenerse al margen y aseguró que no quiere tener ningún tipo de problema con Niurka, pues no es su “estilo”.

Pese a ello, la vedette aprovecha cualquier encuentro con los medios de comunicación para tirarle, por lo que Rey Grupero ya reaccionó.

Rey Grupero expresó su molestia tras escuchar las declaraciones que Juan Vidal y Niurka han hecho sobre la actriz Cynthia Klitbo.

Fue en un reciente encuentro con algunos medios de comunicación, donde el creador de contenido reaccionó al respecto.

Como preámbulo, señaló que Juan Vidal no tendría por qué expresarse mal de la primera actriz, además de comentar que, es debido a ella que se le han abierto muchas puertas.

Asimismo, señaló que Juan Vidal ha hecho muy mal en permitir a Niurka intervenir en los conflictos que tiene con Niurka, además de comentar que, si el así lo quisiera, también podría expresarse mal de la vedette, pues tiene contenido para hacerlo, según precisó, sin embargo, insinuó que eso no es de caballeros.

“Él debió decir ‘espérate yo lo arreglo, te pido una disculpa’, pero no. Yo podría hablar cualquier cosa de Niurka, hay tela, pero no me corresponde porque es una dama”.

Rey Grupero