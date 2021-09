‘El burro Van Rankin’ golpea a Paul Stanley; Todo inició por una pelea en el set (VIDEO)

Recientemente el conductor de televisión, Paul Stanley, dio a conocer que “El burro Van Rankin” lo golpeó. De acuerdo con lo visto en redes sociales, todo inició por una pelea en el set de grabación del nuevo programa “Perdiendo el Juicio”.

En un inicio, los seguidores de Paul Stanley se mostraron bastante preocupados. Sin embargo, las acciones causaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Durante este fin de semana comenzó a viralizarse un video que Paul Stanley publicó por medio de sus redes sociales.

En él, se le puede apreciar al conductor con una serie de golpes en todo el rostro.

Además, inicia la grabación indicando a sus fans que “acaban de golpearlo”.

Entonces, “El burro Van Rankin” entra a la habitación y aparentemente le suelta otro golpe, justo al momento de que termina la grabación.

“Me pegaron, amigos. Me pegaron, ahí viene el señor loco que me pegó. ‘¡Ya no me pegue, señor! ¡Ya no me pegue!’.”

Paul Stanley