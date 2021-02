Jorge ‘El Burro’ Van Rankin se mostró tan decepcionado por el nuevo desplante con Luis Miguel, que de plano ya no buscará reconciliación

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin reveló que a dos años y medio de haberse reconciliado con Luis Miguel, su amigo de la juventud, el cantante le hizo un nuevo desplante y de otra vez se encuentran peleados.

En entrevista con Jordi Rosado, el conductor del programa ‘Hoy’ se mostró tan decepcionado del nuevo encontronazo con Luis Miguel, en el que estuvo involucrada su esposa Magda Bleizeffer, que de plano dijo ya no estar dispuesto a buscar recomponer la relación.

“Fue ahí donde dije, ‘qué hueva la relación’, yo paso”

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

¿Por qué se pelearon hace 22 años Luis Miguel y Jorge 'El Burro' Van Rankin?

Antes de hablar sobre la nueva pelea que tuvo con el llamado 'Sol de México', Van Rankin recordó la razón que los distanció durante 22 años.

“Le hicimos una broma en radio tempranísimo pero no a él sino a José Pérez su asistente personal, yo ni fui, fue Esteban –Arce– hablando como cubano. Muy cagada la broma y nos cachó José Pérez" Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

Jorge 'El Burro' Van Rankin comentó que por la tarde el asistente le devolvió la llamada, pero cuando contestó, quien le pegó tremenda regañiza fue el intérprete de 'La Incondicional' y 'No sé tú'.

"En la tarde suena mi celular y me dice José Pérez y me pasa –a Luis Miguel– y una gritoneada de terror. Le dije no fue a ti Micky. Me encabroné y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle. Él me mandó a la mierda. En su cumpleaños no me contestó… pasaron 22 años” Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

Luis Miguel "volvió a ser el mismo de siempre”: Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

El conductor del programa ‘Hoy’ y protagonista de la serie ’40 y 20’ contó que hace dos años y medio retomaron su relación, con ayuda de Miguel Alemán , un amigo en común que quiso reunirlos para festejar que estaba produciendo Luis Miguel: La Serie.

“Organizó que nos viéramos. Llegué a Acapulco y en el encuentro con él –Luis Miguel– me dio mucho gusto ver a ese cabrón. Lo veo y yo estaba medio nervioso y veo que se empieza a reír y le digo ‘eres una mierda cabrón’… nos abrazamos”. Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

Van Rankin dijo que a partir de ese día, las cosas volvieron a ser como en su juventud.

“Fue un año chingón de vernos otra vez, de conocer a mi vieja, conocer a mis hijas en fotos, ir a comer, ir a sus conciertos y volvió a ser el mismo de siempre” Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

"Fue ahí donde dije, 'que hueva la relación, yo paso'": 'El Borro' sobre amistad con Luis Miguel

Sin embargo, la felicidad le duró poco a ‘El Burro’, ya que en una de esas reuniones su esposa Magda Bleizeffer le pidió a Luis Miguel tomarse una foto juntos, misma que después subió a redes sociales con la confianza de ser amigos. Lo que no se esperaba Bleizeffer es que el cantante reaccionara de la peor forma, según contó su esposo.

"Le dice Magda, ‘oye Micky, una foto ¿no?’, le dice que sí y fue una foto y saliendo de ahí, Magda me dice que si la puede subir y le dije que sí y se armó un pedo" Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

Fue tal el pleito que 'El Burro' se mostró profundamente decepcionado de Luis Miguel y aseguró que no volverá a intentar reconciliarse con él. Asimismo, le pidió que no se tome las cosas tan a pecho.