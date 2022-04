Eiza González dividió opiniones en redes tras su última declaración. La famosa presumió que le gusta asustar a una de sus empleadas.

Durante un programa de televisión de Estados Unidos, Eiza González confesó lo que hace para mantener “aterrada” a una mujer que trabaja para ella.

De acuerdo con Eiza González, sus bromas consisten en dejar “sangre falsa” en su ropa para parecer una “asesina serial”.

Eiza González, quien se convirtió en un rubia con un cambio de look, se mostró feliz al contar un par de anécdotas que involucran a Carolina, una de sus empleadas.

En medio de una entrevista con Jimmy Kimmel, Eiza González indicó que le gusta hacerle bromas pesadas a la trabajadora del hogar que la ayuda.

“Esta pobre mujer está aterrada”, dijo entre risas.

Según la historia, Eiza González suele conservar vestuario y uno que otro recuerdo de las series y películas en las que participa.

En este sentido, ella guardó un par de trajes de paramédico que usó en su última película ‘Ambulance’.

Estos, como era de esperarse, lucen llenos de sangre falsa.

Eiza González se aprovecha de esta situación y, con todo el propósito de asustar, los deja escondidos para que Carolina los encuentre.

“Un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor. Me dijo ‘¿Qué hago con esto?’ y me enseñó unos pantalones llenos de sangre. Se había quedado blanca. Y me preguntó si tenía que lavarlos.”

Eiza González