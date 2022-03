Edwin Luna ‘responde’ a quienes dicen que no sabe cantar con humor cantando Waka Waka (This Time For Africa)’ de Shakira.

Y es que recientemente en redes sociales el cantante ha estado recibiendo mensajes de parte de usuarios quienes argumentan su banda y él han perdido popularidad.

Asimismo estos comentarios de odio argumentan que Edwin Luna no sabe cantar y busca colaborara con otros artistas para obtener fama de ellos.

Por lo que a través de su cuenta en TikTok, como ya es costumbre, Edwin Luna compartió un video en donde contestó con humor a quienes le preguntan ‘si sabe cantar’.

“¿Sabes cantar? Está de más hacerme esa pregunta, hasta me ofende” Edwin Luna

En el video se ve como Edwin Luna aparenta leer la pregunta en su celular y después da una demostración de su talento en el canto.

Para este video Edwin Luna utilizó un audio de la plataforma en el cual se oye una voz cantar de manera desentonada el sencillo ‘Waka Waka (This Time For Africa)’ de Shakira.

El video fue bien recibido por los más de 7 millones de seguidores del cantante en la plataforma quienes no se cansan de defenderlo a él y a su esposa.

Fanáticos defienden a Edwin Luna y Kimberly Flores

En redes sociales Edwin Luna y Kimberly flores son una de las parejas más polémicas debido al escándalo sucedido en el reality ‘La Casa De Los Famosos’.

Por lo que cada vez que Edwin Luna o Kimberly Flores publican algo no falta quien los hostigue y desprestigie su relación comentarios que la pareja por lo general ignora.

Sin embargo estos comentarios de hate ya cansaron a sus seguidores quienes han comenzado defenderlos respondiendo las ofensas de otros usuarios.

Edwin Luna y Kimberly Flores (captura de pantalla / Kimberly Flores Instagram @kimfloresgz)

En los mensajes de los fanáticos de Edwin Luna se destacan: “vida falsa y aquí te tienen”, “ya aburren con el mismo chiste” y “ustedes andan igual y no se han dado cuenta”.