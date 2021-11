¿Eduin Caz tiene un hijo que no es de su esposa? Esto responde a sus seguidores quienes le hicieron llegar el video en donde una mujer afirma el líder de ‘Grupo Firme’ es el papá de su hijo.

Asimismo, sobre los rumores referentes al tema Eduin Caz pidió dejar de expandirlos ya que estos pueden afectara a terceros, en este caso a su esposa e hijos.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el líder de Grupo Firme, Eduin Caz compartió un video aclaratorio sobre los rumores de sus supuestos hijos abandonados.

Y es que en TikTok se hicieron virales algunos videos en donde algunas mujeres aseguraban tenían un hijo de Eduin Caz y que el músico no se hacía responsable de ellos.

El TikTok más visto sobre su supuesto hijo fue el de la cuenta @soybienmamonaokk en la plataforma, que pertenece a Lizeth García en Instagram.

Por lo que en el video que compartió Eduin Caz desmintió tener hijos fuera de su matrimonio y aseguró los videos son parte de un ‘Trend’ en la red social.

“Bueno retomando el tema, no la iba a hacer, he visto muchos TikTok’s de que yo abandoné al hijo, esta chido que sea un trend y que todo el mundo se monta en eso, y me fascina que me agarren porque yo me hacen más famoso”

Eduin Caz