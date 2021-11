Eduin Caz se graduó de la universidad y recibió su título universitario. Justo así lo reveló él mismo por medio de sus redes sociales.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, ha sabido como ganarse el cariño y la admiración de todos sus fans.

Además de que constantemente se vuelve noticia gracias a los innumerables proyectos que realiza.

En esta ocasión, el cantante volvió a hacerse notar, pero no por algo relacionado con la música; sino porque se graduó de la Universidad Autónoma de Baja California.

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme dio a conocer que ya es “oficialmente licenciado”. pues recibió su título universitario de la Universidad Autónoma de Baja California.

Durante este 29 de noviembre Eduin Caz compartió que a sus 27 años y tras un sinfín de horas de estudio, finalmente su esfuerzo se ve reflejado.

Fue por medio de una publicación en sus redes sociales que el vocalista compartió una serie de fotos en las que se le puede ver de lo más feliz y disfrutando por la noticia.

En las imágenes aparece él a lado de su mamá y su esposa, quienes celebran a lado de él su gran triunfo.

Como parte del pie de foto, comenzó señalando que es “oficialmente el licenciado, Eduin Caz”. pues finalmente había recibido su título universitario.

Después agradeció a todas las personas que lo apoyaron, principalmente su mamá y su esposa, quienes estuvieron con él en todo momento.

Sin olvidarse de su equipo de la universidad, quienes estuvieron con él toda la carrera; además de sus maestros, quienes también lo apoyaron.

“Oficialmente licenciado Eduin Caz. El día de hoy llego mi titulo universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo Dream Team. A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron. Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles. Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción: Lo que quiero lo consigo”

