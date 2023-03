Eduin Caz de 28 años de edad, ha confirmado su separación con Daisy Anahi y asegura que quiere ponerse “bien perro”.

Durante una entrevista para la estación de radio Que Buena, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme confirmó su separación con Daisy Anahy de 28 años.

Y es que desde el pasado mes de febrero, los rumores surgieron cuando Eduin Caz se refirió a Daisy Anahy como su “ex esposa”.

De acuerdo a Eduin Caz quien confirmó su separación con Daisy Anahy, dijo que era real y se sentía bien tras esta acción e incluso reveló que quiere ponerse “bien perro” después de esto.

“Es real, me siento bien, estoy bien, estoy contento. Te digo, tengo una buena relación con Anahy porque al final de cuentas, vamos para tres hijos.”

Sin embargo, Eduin Caz sentenció que ya no hablará más del tema sobre su separación con Daisy Anahy.

Esto porque, en palabras de Eduin Caz, él ya que quiere mantener su vida privada totalmente privada y ya no quiere más chismes entre los medios de comunicación.

Pero eso sí, Eduin Caz reveló que se metió al gimnasio y quiere ponerse “bien perro” después de su separación con Daisy Anahy.

“Trato de ser un poquito fuerte pero todo el mundo cuando se separa anda valiendo madre, yo no. Yo me metí al gimnasio y me voy a poner bien pero alv”

Eduin Caz