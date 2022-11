Eduin Caz no es alcohólico, aseguró Canelo Álvarez durante una conferencia de prensa para la presentación de su nueva bebida VMC (Viva México Cabrones) .

Ello, luego de que distintos medios afirmaran que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, es alcohólico y ello lo habría llevado al hospital, complicando la hernia hiatal, a lo que Canelo Álvarez comentó:

“Obviamente se pone sus borracheras y le gusta, pero no es que esté todos los días tomando, tampoco satanicen” Canelo Álvarez sobre Eduin Caz.

Eduin Caz en la fiesta de la hija del Canelo Álvarez. (@eduincaz)

Asimismo, el boxeador argumentó que su amigo sube videos en donde está tomando para invitar a la gente a que “se pongan borrachos con él en la música”, pero en su casa es otra cosa.

Por ello, Canelo Álvarez desmintió que Eduin Caz sea alcohólico, aunque reconoce que le gusta el alcohol:

“De que le gusta el alcohol, sí le gusta, pero no tiene problemas mayores” Canelo Álvarez sobre Eduin Caz.

Al respecto, dijo que para todo hay tiempo y cuando alguien se quiere “pegar una borrachera, se la pega y punto” , al día siguiente hay que continuar. Como él, que sin importar qué hizo una noche antes, se va a entrenar.

Sin embargo, Canelo Álvarez se negó a darles un consejo a aquellos que sí sufren de alcoholismo, pues se trata de una enfermedad fuerte para la cual “existen clínicas especializadas”.

Eduin Caz celebra en grande con el Canelo Álvarez. (SDPnoticias / Gabriel Cabello)

Eduin Caz y J.Balvin, los mejores amigos de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez admitió tener muchos amigos famosos, pero ser sólo dos con los que mantiene mayor contacto: Eduin Caz y J.Balvin.

Sobre ellos, dijo que el reguetonero es como un hermano para él, y que el vocalista de Grupo Firme es con quien más platica , pues incluso sus familias se llevan muy bien.

Por otro lado, Canelo Álvarez envió un mensaje a todos los jóvenes, ya que comparte un sueño que va más allá del deporte: hacerse millonario en los negocios :

“La fórmula del éxito es la disciplina y que te enamores del proyecto” Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez (Agencia México)

Para ello, el boxeador da pasos firmes, pues no cree que el camino se daba tomar a la ligera e incluso recomienda rodearse de gente buena y capaz, así como nunca dejar de creer en uno mismo: “ para mí no existen los límites ”.

Finalmente, Canelo Álvarez compartió a los deportistas que siempre piensen más allá de la carrera porque esta se termina en algún momento y, no obstante, se sigue gastando igual.

“Siempre visualizo hacer más cosas, no estudié ni me preparé para un negocio pero gracias a Dios aprendo rápido, tengo amigos que son empresarios y de ahí me nació mucho y me enamoré de poder emprender”, finalizó.