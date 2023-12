Eduin Caz tuvo una reciente reaparición en público por un evento de Spotify y aunque se portó bien con la prensa, más tarde en un en vivo llamó a una “hija de su chingada madre”.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, asegura que no estaba dispuesto a tener un encuentro con los medios, pero de repente le dieron ganas de ir a enfrentar a la prensa.

Y lo que aparentemente lo hizo estando muy cómodo, terminó en un en vivo donde llamó “hija de su chingada madre” a una reportera por una pregunta “pendeja” que le hizo.

El nuevo look de Eduin Caz con el que reapareció junto a Grupo Firme

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme de 29 años de edad, asistió a un evento de Spotify, donde por su propia cuenta decidió ir con su agrupación y contestar algunas preguntas de la prensa.

Con una enorme sonrisa, Eduin Caz respondió algunas y las que no quería simplemente dijo “no hablo de eso”.

Sin embargo, ante lo que se mostró aparentemente cómodo, dejó ver que no está nada contento frente a la prensa y terminó quejándose de las preguntas de los reporteros.

Pero lo que más ha llamado la atención, fue la forma en que Eduin Caz se refirió a una reportera por una pregunta que él tachó de “pendeja”.

Al expresarse de la reportera, Eduin Caz la llamó “hija de su chingada madre” en una transmisión en vivo que hizo para quejarse de la prensa.

Y es que todo parece apuntar que o a Eduin Caz lo obligaron o de plano salió de mala gana a atender a la prensa, pues él mismo dijo que se iba a saltar la alfombra para no toparselos.

“No iba a dar ninguna entrevista, de hecho no iba a pasar por la alfombra, iba a hacer acto de presencia nada más en el aniversario para convivir. Pero dije vamos a hacer unas entrevistas ahí”.

Desde hace un año, Eduin Caz dejó claro que no tiene buena relación con la prensa, incluso les dedicó “A Mi Modo”, por todo lo que en aquel tiempo se hablaba de él.

Por ello, más de una ocasión ha evitado toparse con la prensa y esta vez que sí mantuvo comunicación, hubo una pregunta que lo llevó a insultar a la reportera.

Aunque de frente no le dijo nada, Eduin Caz sacó todo en un en vivo apuntando que la prensa solo le hace “preguntas pendejas”.

A lo que se refería Eduin Caz fue a que una reportera le cuestionó “¿Qué te va a traer Santa Claus?”.

“Nombre loco, puras preguntas pendejas, me pregunta un reportera ¿qué te va a traer santa Claus? No sea mamona señora, como que qué me va a traer Santa Claus”.

Eduin Caz, cantante.