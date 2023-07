¿Es el fin de Grupo Firme? Eduin Caz dice que se va de la banda y la razón detrás de esto ni te va a sorprender

Conmemorando su cumpleaños número 30, Eduin Caz compartió un emotivo e inesperado mensaje para sus fans: “Me voy a recuperar mi vida”.

El vocalista de Grupo Firme anunció su retiro de los escenarios temporalmente y le dice adiós a esa etapa de su vida y carrera artística.

Grupo Firme es una de las bandas más importantes del regional mexicano; sin embargo, sus últimos escándalos han dejado ver que su éxito poco a poco se está desmoronando.

Desde hace unas semanas, empezaron los rumores de que Eduin Caz podría emprender su camino como solista, lo que puede convertirse en realidad.

Eduin Caz está celebrando su cumpleaños número 30 a lo grande, pero también pone punto final a su carrera artística junto a Grupo Firme.

Eduin Caz compartió una serie de fotografías donde se le observa contento celebrando su cumpleaños con sus compañeros de Grupo Firme en Costa Rica.

Lo que sorprendió a sus fans fue el mensaje que compartió, tomando una decisión en torno a sus proyectos de vida.

Eduin Caz comunicó su retiro de los escenarios y de Grupo Firme, dejando en claro que concluyó esa etapa en su vida donde perdió su estabilidad emocional .

“Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió; pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”

Eduin Caz agradeció por un año más de vida y expresó que terminando la gira de Grupo Firme, se retirará temporalmente de la escena musical.

Esto, para concentrarse en sí mismo y recuperar su vida.

El intérprete de “Ya supérame” comenta que no es el fin de Grupo Firme y desmiente que se convertirá en solista, pues sólo quiere enfocarse en sentirse bien consigo mismo.

“No es el fin de Grupo Firme, no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo por que a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida.”

Eduin Caz