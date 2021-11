Eduardo Yáñez niega ser homofóbico: “Yo no tengo pedo con esas cosas”. El famoso regresa a la televisión con personaje transexual.

En entrevista Eduardo Yáñez habló sobre los retos que enfrentó al interpretar a una persona transexual y señaló que su actuación se la dedica a ellos.

Tras cuestionamientos sobre si es homofóbico, Eduardo Yáñez destacó que siempre se ha llevado muy bien con los gays pues no tiene problemas con las preferencias sexuales de las personas.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Eduardo Yáñez quien habló sobre su regreso a la actuación tras presentar algunos problemas en su salud.

Eduardo Yáñez reveló que le costó mucho trabajo su preparación para interpretar a un personaje transexual.

En el video Eduardo Yáñez dedicó su actuación a las personas transexuales y señaló que espera que les divierta su personaje.

Tras ser cuestionado sobre si es homofóbico, Eduardo Yáñez señaló que a él no le interesa las preferencias sexuales de las personas e incluso destacó que tiene varios amigos gays.

“Siempre he sido amigo, tengo compañeros maquillistas que son gays, periodistas y me llevo de pelos con ellos, actores, compañeros que también y siempre me lleve bien con ellos, yo no tengo pedos con esas cosas”

Eduardo Yáñez