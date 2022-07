Ante el inminente estreno de ‘DC Liga de Supermascotas’, Dwayne Johnson, La Roca, se ha declarado Swiftie y ha confirmado el nuevo estreno de Taylor Swift para la película animada de DC Comics.

A través de sus redes sociales, Dwayne Johnson, La Roca se declara swiftie y ha revelado que dos canciones de Taylor Swift serán parte del soundtrack de ‘DC Liga de Supermascotas’.

El próximo viernes 29 de julio, se estrena en cines ‘DC Liga de Supermascotas’, en donde La Roca, quien se ha declarado swiftie, forma parte del elenco de voces.

Por lo que, confirma ser swiftie, Dawne Johnson reveló que su amiga Taylor Swift tiene un par de canciones listas para debutar en ‘DC Liga de Supermascotas’.

La primera canción que La Roca reveló será parte del soundtrack de ‘DC Liga de Supermascotas’ será ‘Bad Blood (Taylor’s Version)’ ; la segunda ‘Message in a Bottle (Taylor’s Version) (From the Vault).

Dwayne Johnson reta a Kevin Hart a escuchar a Taylor Swift para DC Liga de Supermascotas’

En un cómico video, Dwayne Johnson, La Roca se ha declarado como swiftie al revelar que ‘DC Liga de Supermascotas’ tendrá soundtracks de Taylor Swift.

Y es que el video, no solamente sale Dwayne Johnson, La Roca sino también el comediante Kevin Hart, quien también es parte del elenco de ‘DC Liga de Supermascotas’.

En el video, como bien swiftie declarado, Dwayne Johnson, La Roca pone a adivinar a Kevin Hart las nuevas canciones de Taylor Swift que estarán en el soundtrack de ‘DC Liga de Supermascotas’.

Sin embargo, el comediante no logra captarlas y es aquí en donde el declarado swiftie, Dawyne Johnson, La Roca, se pregunta si es muy tarde para quitar a Kevin Hart de ‘DC Liga de Supermascotas’.

‘Bad Blood (Taylor Version)’ es la nueva canción regrabada para ‘DC Liga de Supermascotas’

Dwayne Johnson, La Roca se ha declarado swiftie al promocionar la nueva canción de Taylor Swift, ‘Bad Blood (Taylor’s Version)’ para ‘DC Liga de Supermascotas’.

Aunque cabe aclarar que en el pasado, Dwayne Johnson, La Roca ya ha declarado su admiracióin y fanatismo por Taylor Swift al cantar sus canciones en el Lyp Sync Battle y prestar su voz para el video ‘The Man’ de la cantante.

Semanas atrás, Taylor Swift ha estado sacando canciones de sus otros álbumes así como lo hizo con ‘Red (Taylor’s Version)’ para recuperar sus derechos de autor, por lo que ahora ‘DC Liga de Supermascotas’ será el lugar de ‘Bad Blood (Taylor’s Version)’.

Taylor Swift ‘Wildest Dreams (Taylor’s Version) y ‘This Love (Taylor’s Version)’; además de la nueva canción ‘Carolina’ para la película ‘Where the Crawdads Sing’, aunque no se ha revelado si habrá una regrabación de su álbum ‘ 1989 ′.

De momento, ‘Bad Blood (Taylor’s Version’), tal y como ha confirmado el recién declarado swiftie Dwayne Johnson, La Roca, será el debut de la nueva versión regrabada de Taylor Swift para ‘DC Liga de Supermascotas’.