Dulce María desmiente que vaya a haber conciertos de RBD este año. La cantante señaló que todos los integrantes de la banda lo intentaron, pero al final no se pudo concretar las presentaciones.

Tras varios rumores de que RBD podría iniciar una gira de conciertos este año, Dulce María les pidió a sus seguidores no hacer caso de estas versiones y no comprar ninguna clase de boletos pues por el momento no hay ninguna confirmación.

Actualmente Dulce María se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica, además de que se encuentra disfrutando de su nueva faceta como mamá.

Dulce María niega la posibilidad de que este año haya conciertos de RBD

En las últimas semanas se ha especulado sobre el posible regreso de RBD a los escenarios. Tras el éxito que tuvieron con su concierto virtual se espera que la agrupación se pueda reunir nuevamente.

Sin embargo fue Dulce María la encargada de desmentir estos rumores e incluso le pidió a sus seguidores que no crean en falsas versiones que no provengan de fuentes oficiales.

De acuerdo con Dulce María con sus compañeros intentaron hacer unos conciertos, pero al final no se pudo concretar nada.

La también actriz no confirmó quienes estaban en las comunicaciones, ya que el grupo completo se encuentra integrado por Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez.

En entrevista para el programa Hoy, Dulce María puntualizó que para este año no habrá conciertos de RBD, pues por varios factores no se pudo llegar a un acuerdo entre los integrantes de la agrupación.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo” Dulce María

Dulce María les pidió a sus seguidores no caer en estafas y comprar boletos para supuestas presentaciones, pues no se ha confirmado nada.

“Y obviamente, no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar” Dulce María

Dulce María responde a quienes la han criticado por decir que mientras que participó en RBD sufrió explotación laboral

Durante su conversación con el programa Hoy, Dulce María fue cuestionada sobre las críticas que recibió tras señalar que mientras que participó en RBD sufrió explotación laboral.

En entrevista para Yordi Rosado, Dulce María destacó que nadie de RBD fue remunerado como les correspondía ya que generaron millones por su trabajo pero no tuvieron nada de eso.

Dulce María señaló que no ha visto los ataques, ya que no tiene tiempo con su trabajo y su nueva faceta como mamá.

“La verdad es que casi no veo Twitter, tengo, gracias a dios, varios comentarios generalmente muy bonitos y muy positivos. Y tampoco tengo el tiempo con mi bebé y con mi trabajo y con miles de cosas, para revisar todas las cosas que me ponen” Dulce María