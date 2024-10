El actor y músico Drake Bell, de 38 años de edad, se sinceró sobre haber sido víctima de abuso infantil y compartió que ha sido toda una montaña rusa de emociones.

En entrevista para la cadena de televisión estadounidense “E!”, Drake Bell confesó que el mantener guardado durante mucho tiempo algo así, era una tortura.

Drake Bell, agradeció todo el apoyo que ha recibido hasta el momento, especialmente a su compañero de reparto, Josh Peck, actor con el que protagonizó la aclamada serie “Drake y Josh”.

Drake Bell sale a defender a Josh Peck y aclara que lo apoyó cuando denunció el abuso sexual (Especial)

Drake Bell confiesa haber sufrido abuso infantil a través de la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

En abril del 2024, a través del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake Bell confesó haber sufrido abuso infantil en 2003.

Brian Peck fue identificado por Drake Bell como su abusador; tenían contacto pues él era entrenador de dialecto de Nickelodeon.

A partir de que esa verdad se hizo pública, Drake Bell se ha visto involucrado en una montaña rusa de emociones y agradece todo el gran apoyo que ha recibido hasta el momento.

Drake Bell habla sobre el apoyo que tuvo de Josh Peck

En la entrevista para la cadena televisiva estadounidense “E!”, Drake Bell reconoce y agradece todo el apoyo que ha recibido por parte de su compañero Josh Peck, tras confesar públicamente haber sido víctima de abuso infantil.

Nosotros somos como hermanos. Él siempre supo mi historia, así que nada ha cambiado. DRAKE BELL

Mencionó también, Josh Peck llamó personalmente a Drake Bell, mencionándole, estaba muy orgulloso de él por haber sido capaz de hablar.

Drake Bell en entrevista con E! Agradece el apoyo de Josh Peck (@eonline)

Drake Bell pide que dejen de atacar a Josh Peck

Luego de que Drake Bell sacara toda la verdad a la luz y le agradeciera a Josh Peck por su apoyo, pidió que se le dejara de atacar, pues algunos fans hacían comentarios muy duros hacia él. Por lo que pidió comprensión y calma.