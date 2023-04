La desaparición de Drake Bell y su posterior localización, ha reavivado los detalles de su pleito con Josh Peck, el cual se evidenció cuando este no lo invitó a su boda.

Y es que del 2004 al 2004, Drake Bell y Josh Peck -ambos de 36 años de edad- protagonizaron la popular sitcom de Nickelodeon: ‘Drake y Josh’.

La dinámica y química dentro de las pantallas, hicieron que Drake Bell y Josh Peck se hicieron grandes amigos; sin embargo, tras concluir el programa, ambos comenzaron a distanciarse.

Drake Bell no la estaba pasando bien, según Roberto Martínez tras entrevistarlo

Pues precisamente, tras terminar Drake y Josh, los fans se dieron cuenta que la relación entre Drake Bell y Josh Peck no era tan cercana como aparentaba.

Y tras su aparición en los MTV Video Music Awards del 2008, cada uno siguió con sus vidas y carreras por separado.

En 2014 Drake Bell y Josh Peck se reencontraron en los Kid’s Choice Awards, pero solo posaron para una fotografía, sin dar declaraciones sobre si seguían siendo amigos.

Uno de los shows más populares de los años 2000 fue sin duda ‘Drake y Josh’, protagonizado por Drake Bell y Josh Peck.

Y aunque al terminar el programa en 2007 los fans se preguntaron si Drake Bell y Josh Peck seguían siendo amigos, en 2017 se descubrió que no.

Fue en este año cuando Josh Peck se casó con la directora de fotografía Paige O’Brien -de 32 años- pero Drake Bell no fue invitado a su boda.

Drake Bell sin pensarlo, tuiteó sobre no haber recibido la invitación a la boda de Josh Peck -el cual fue borrado después-, lo cual terminó por evidenciar el pleito entre ambos.

“Cuando no estás invitado a la boda, el mensaje es claro”

Esto terminó por confirmar que Drake Bell y Josh Peck estaban peleados, siendo la boda la gota que derramó el vaso.

Ese mismo año se publicó una foto de Drake Bell y Josh Peck abrazándose con la clásica frase del programa “Abrázame”, revelando que el pleito entre los dos estaba más que olvidado.

Luego de que se reveló que entre Drake Bell y Josh Peck había un pleito pese a haber protagonizado juntos la sitcom ‘Drake y Josh’ por tres años más una película en conjunto.

En 2022, Josh Peck se sinceró en el podcast BFF en donde reveló que cuando no invitó a Drake Bell a su boda, “el Internet se volvió loco”.

“No lo invité a mi boda y el Internet se volvió loco. Drake y yo no habíamos tenido contacto desde hace 10 años que hicimos el programa, No, no somos amigos.”

Josh Peck