Drake Bell sale en defensa de Josh Peck, por lo que el cantante aclara que recibió apoyo de su compañero tras el abuso sexual que sufrió.

Luego de las duras revelaciones que el cantante y actor Drake Bell -de 37 años de edad- hiciera exponiendo el abuso sexual que sufrió durante las grabaciones de su famosa serie Drake & Josh.

Los seguidores de Drake Bell han cuestionado el apoyo de Josh Peck -de 37 años de edad- pues hasta el momento el actor no se ha pronunciado públicamente sobre el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Drake Bell sale a defender a Josh Peck y aclara que lo apoyó cuando denunció el abuso sexual

Drake Bell revela haber recibido llamada de apoyo por parte de Josh Peck, tras denunciar el abuso sexual

A través de la red social de videos cortos, TikTok, el cantante Drake Bell ha revelado que ha recibido apoyo de varios amigos y compañeros tras denunciar el abuso sexual que sufrió a los 15 años de parte de Brian Peck -de 63 años de edad-.

Por lo que una de esas personas de las cuales recibió apoyo Drake Bell fue su ex compañero de serie, Josh Peck.

Esto pese a la distancia que ambos actores mantienen desde hace unos años, Drake Bell reveló que Josh Peck se comunicó personalmente con él.

“Pero solo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y que ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente genial. Así que sólo quería que ustedes lo supieran”. Drake Bell

Declaración de Drake Bell que se da en defensa de Josh Peck, pues algunos seguidores comenzaban a preguntarse sobre lo que diría el actor respecto al tema.

Razón por la que Drake Bell salió aclarar, pero también para pedir un poco de calma entre sus seguidores.

Drake Bell pide a sus fans dejar de atacar a Josh Peck

Luego de que Drake Bell aclaró que Josh Peck le envió su apoyó cuando denunció el abuso sexual que sufrió.

También el cantante pidió a sus seguidores que se tomarán con un poco de calma las cosas , tras darse cuenta que algunos fans tenían comentarios duros contra Josh Peck.