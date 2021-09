Drake Bell aclara todos los rumores sobre sus acusaciones (VIDEO)

A través de su cuenta oficial en Instagram, el músico estadounidense Drake Bell compartió una declaratoria sobre las acusaciones que se le imputan.

Y es que a pesar de que Drake Bell dijo que ara sus fanáticos todo el asunto pudo haber sido muy rápido, él lleva tres años siendo investigado.

Mediante un video Drake Bell aclaró los rumores sobre todas la acusaciones que se imputas referentes a una menor de edad.

Pues cabe recordar Drake Bell se declaró culpable de poner en peligro a un menor y por difundir material dañino a menores en el año 2017.

Este video dijo el cantante lo hizo para sus fanáticos quienes el cree merecen una justa explicación de todos los hechos que lo difaman.

Y es que varios medios de comunicación aseguraron que el famoso intento huir de la ley después de ser acusado.

“Nunca cambie mi nombre. Y aunque amo y amaría hacerlo, nunca me mudé a México, nunca he residido ni ciudadano en México. No tengo un pasaporte mexicano. Nunca fui arrestado, nunca fui a la cárcel.”

Y es que aunque la información que circula sobre el músico recientemente se ha hecho viral, Drake Bell aseguró el ha sido investigado durante tres años.

Por lo que aunque la mayoría acusaciones son “falsas” decidió declararse culpable ara terminar con el asunto lo más pronto posible.

Asimismo, Drake Bell dijo que de ser culpable su situación legal y vida personal serían muy diferentes de lo que son ahora.

En su video Drake Bell no negó haber tenido la culpa de lo sucedido pues sií se comunicó con la joven que lo acusa, pero negó estar al tanto de la edad de la joven.

Además Drake Bell aclaró los mensajes no fueron de carácter sexual y que sus acercamientos nunca fueron físicos.

“Fueron mensajes de texto imprudentes e irresponsables. Pero quiero dejar claro que no hubo imágenes de carácter sexual, nada físico entre esta persona y yo, no se me acusó por nada físico, no se me culpó por difundir fotografías o imágenes ni nada similar.”

