Adela Noriega podría regresar a la televisión, según Ernesto Laguardia. El actor aseguró que su ex compañera en ‘Quinceañera’ está en pláticas.

Sin duda una de las actrices que dejó huella en la televisión mexicana ha sido Adela Noriega, quien fuera una de las protagonistas de novelas más queridas de Televisa.

Y aunque la actriz se retiró del espectáculo en 2008 y desde entonces no se sabe de ella, por lo que la vida de Adela Noriega ha estado completamente en el hermetismo.

En declaraciones de Ernesto Laguardia para el programa De Primera Mano, asegura que Adela Noriega podría estar cocinando su regreso a la pantalla chica.

Por lo que Ernesto Laguardia dijo que su ex compañera de ‘Quinceañera’, podría dar la sorpresa a todos sus seguidores y al fin aparecer en el ojo público.

Ante esto el actor, Ernesto Laguardia aseguró que, según sus fuentes, que la empresa en la que ha trabajado durante años, está pensado seriamente en traer el regreso de Adela Noriega.

“No la veo hace un rato, pero sé que hay acercamientos importantes para que pueda regresar, cosa que me daría muchísimo gusto porque la gente la adora, la espera y le encanta Adela Noriega”.

Asimismo, el actor dijo que aunque no podría hablar con libertad de los que se planea, sí mencionó que podría ser algo relacionado con la exitosa telenovela ‘Quinceañera’.

“Se está cocinando algo importante sobre ‘Quinceañera’, sobre Adela, que no tengo la libertad ni quisiera decirlo en este momento”.

Recordemos que ‘Quinceañera’ fue una de las telenovelas más importantes que Televisa tuvo, la cual fue protagonistas por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Sebastián Ligarde.

FOTOS: Christian Nodal fue visto en la casa de su ex María Fernanda Guzmán

Sin duda Ernesto Laguardia se ha convertido en uno de los actores con más importancia en la televisión mexicana.

Y al ser una figura pública, Ernesto Laguardia dice no arrepentirse de nada a lo largo de su carrera, por lo que pese a los errores y aciertos no cambiaría como han sido las cosas para él.

“No me arrepiento, porque definitivamente tus errores y aciertos, derrotas y triunfos, te hacen quien eres. Y mientras te aceptes, respetes y admires, podrás querer y admirar a los demás. No me arrepiento, pero rememorando, dices: ‘Si hubiera tomado este proyecto en lugar de este’. Pero nunca debe arrepentirse uno”

Ernesto Laguardia