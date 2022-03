¿Dónde es Tecate Pal Norte 2022? Acá te platicamos todo acerca del tan esperado festival musical que próximamente se llevará a cabo en Monterrey.

Comenzaremos informándote que la décima edición de Tecate Pa’l Norte se llevará a cabo los días 1 y 2 de abril de este 2022, por lo que el evento está a la vuelta de la esquina.

Tecate Pa’l Norte 2022 nuevamente tomará su sede ubicada en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

¿Cuánto cuestan los boletos para Tecate Pa’l Norte?

Los boletos individuales de Tecate Pa’l Norte 2022 se venderán a partir del 4 de marzo, es decir, del próximo viernes, la oferta continuará el día sábado.

Quienes los adquirieron en la preventa realizada en noviembre del año pasado gastaron entre $1,890 a $3,790 pesos mexicanos.

No obstante, si tú plan es disfrutar de los dos días de este festival, ya puedes pagar tu acceso en abonos. El costo de la entrada general es de $4,068 pesos mientas que la zona hospitality es de $15,800 pesos mexicanos.

Cabe mencionar que éstos incluyen el acceso al festival y a los nueve escenarios que lo conforman cuyo objetivo es complacer a los amantes de la música en diversos géneros como el rock, el pop, el reggae, hip-hop, el ska, la cumbia y hasta el norteño.

¿Qué bandas forman parte del line-up de Tecate Pa’l Norte?

El cartel de esta edición 2022 está encabezado por The Strokes, banda que regresa a Monterrey después de siete años de ausencia.

La banda de rock estadounidense tocará sus mejores éxitos incluidos en su actual disco The new abnormal lanzado en abril de 2020.

A The Strokes se le unen populares grupos como Caligaris, Fobia, Los Claxons, Morat, Simple Plan, Inspector, La Guyana ciega, Los no tan tristes: gera mx, Los pericos, Love of lesbian, Moenia, Daniel me está matando, Lost Acapulco, Lucyebell.

Así como artistas en solitario como Natanael Cano, Tainy, Alex Fernández, Camilo Séptimo, Francisca Valenzuela, Kenia Os, Siddartha, Mariana Bo, Majo Aguilar, Efelante, entre otros.

Sin más, acá te dejamos el cartel completo.