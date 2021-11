Tecate Pa’l Norte: The Libertines, Maroon 5 y Hombres G encabezan el cartel del line up oficial

Se acerca la décima edición del festival Tecate Pa’l Norte y The Libertines, Maroon 5 y Hombres G encabezan el cartel del line up oficial.

Este martes se develó al elenco del Tecate Pa’l Norte, a través de las redes sociales oficiales del festival de Nuevo León.

Como cada año, el evento regiomontano sorprendió con un reparto versátil; desde rock y ska, hasta pop y reguetón.

El cartel incluye a artistas y agrupaciones como Caligaris, Los Claxons, C Tangana, Papa Roach, Sech, Simple Plan, Caribou, Morat y hasta Kenia Os.

Cartel Tecate Pa'l Norte (@tecatepalnorte / Instagram)

Pese al gran elenco que conformará la décima edición del Tecate Pa’l Norte, los fanáticos de la música quedaron maravillados por seis agrupaciones en específico; The Libertines, Maroon 5 y Hombres G, The Strokes, Martin Garrix y Los Fabuloso Cadillacs, quienes encabezan el cartel.

Fanáticos reaccionan a cartel del Tecate Pa’l Norte

Entre comentarios en las redes sociales del Tecate Pa’l Norte, los fanáticos de la música expusieron su opinión sobre el elenco.

“Me encanta”, “Mamón, vamos a ir”, “Amo, voy a llorar”, “Va a estar bien bueno”, “Son los mejores”, comentaron algunos usuarios.

Sin embargo, muchos otros se expresaron inconformes; “Estuvo mejor el pasado”, “Esperaba más de ti”, “Los Fabulosos Cadillacs ya no son headliners, Pa’l Norte, por amor a cristo”, escribieron.

Publicación de Instagram (@tecatepalnorte/Instagram)

Pese a las críticas de los internautas, el Tecate Pa’l Norte busca renovarse cada año y llevar nuevas sorpresas a los amantes de la música.

Por los escenarios del festival, han desfilado cientos de artistas de primer nivel, entre los que destacan Snoop Dogg, Enrique Bunbury, Imagine Dragons, 50 Cent, J Balvin, The Killers, Maná, Muse, Queens of The Stone Age, Arctic Monkeys, Kings of Leon, Carlos Santana, Foo Fighters, Tame Impala, Alejandro Fernández, y muchos otros.

Los boletos para la edición 2022 se podrán conseguir a partir de este viernes 3 de diciembre; los abonos estarán disponibles para Hospitality, VIP, Zona Ascendente y General.

El Tecate Pa’l Norte se llevará a cabo el 1 y 2 de abril de 2022, mientras tanto, los amantes de la música están a la expectativa de nuevas noticias sobre el festival.