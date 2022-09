Doctor Simi saca a relucir el lado arácnido de Yuridia, quien durante uno de su conciertos atrapó con gran habilidad al amado pero también odiado peluche.

Verás, desde que la cantante noruega Aurora recibió con sobrada felicidad al Doctor Simi, durante su presentación en el Corona Capital, gente da por hecho que el muñeco es un gran regalo para sus artistas favoritos.

Por ello sigue creciendo la lista de cantantes que han recibido un Doctor Simi como muestra de amor de sus fans; no obstante, a cantantes como Pepe Madero y Alejandro Fernández les ha molestado este presente.

Pero Yuridia es diferente, la cantante de 35 años de edad, recibió al muñeco como si se tratara de la hermana de Spider-man, incluso como si se tratara la nueva Spider-woman.

En un video de TikTok publicado por la propia Yuridia, se observa a la emergida de La Academia arriba del escenario de la Plaza de Toros de Cancún cachando al muñeco sin saber qué era.

Es hasta que éste llega aterriza en su mano izquierda cuando Yuridia descubre su identidad y sin pensarlo dos veces sonríe y lo levanta en señal de victoria.

Yuridia atrapa al doctor Simi (Captura de pantalla / TikTok)

Yuridia gusta como Spider-woman atrapando al peluche de Doctor Simi

El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse y las reacciones tampoco tardaron en llegar: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, “Ni Marvel, hermana”, “Es el poder del outfit de Matrix”,

“Con razón no he visto a Spider-Man y Yuridia juntos, ¡son la misma persona!”, “Es que traía el look de Dr. Octopus”, “Tiembra Tom Holland”, “Es que es su intuición femenina”, “¿Acaso eres la elegida?”, “Tiene súper poderes”

Incluso hay quien piensa que Yuridia es una gran candidata para ser parte del mundo de Marvel aún cuando no tome el lugar del Hombre araña o del Dr.Stranger y es que su habilidad en atrapar cosas y sus vestuario estilo Matriz hablan por sí solos.

Cabe señalar que la nacida en — se encuentra concentrada en su gira nacional llamada “Pa’ luego es tarde tour’, misma que pisará varios estados de la república.