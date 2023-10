Diamond La Mafia sospecha que alguien protege a Tekashi 6ix9ine tras denunciarlo por agredir a dos productores luego de un ataque de celos.

La madruga del viernes 13 de octubre, el músico y productor Chamil José Lázaro -nombre verdadero de Diamond La Mafia- denunció que Tekashi 6ix9ine había arremetido en contra de dos productores en su estudio.

Diamond La Mafia destacó que se encontraba trabajando con Yailín la Más Viral -de 21 años de edad- en una nueva canción, pero él abandonó el estudio y dejó a la famosa con sus dos productores.

6ix9ine no dejó ni a Yailin La Más Viral hospitalizada y así le festeja su cumpleaños aunque la exhiba dormida (VIDEO)

Yailin La Más Viral y Tekashi 69 no pagan; los acusan de deber hasta el bautizo de su hija

En ese momento habría llegado Tekashi 6ix9ine -de 27 años de edad- y agredió a los productores que se encontraban en el estudio.

Diamond La Mafia -de 29 años de edad- presentó la denuncia en contra de Tekashi 6ix9ine, sin embargo se mostró preocupado de que las autoridades no hayan detenido al rapero.

View this post on Instagram

Tekashi 6ix9ine se encuentra en medio de la polémica luego de que Diamond La Mafia lo acusó de haber golpeado a Yailín la Más Viral y a dos de sus productores.

Con videos en mano, Diamond La Mafia destacó que Tekashi 6ix9ine había agredido a los productores por un ataque de celos ya que se encontraban trabajando con Yailín la Más Viral.

Diamond La Mafia confirmó que había denunciado a Tekashi 6ix9ine por la agresión a los productores, sin embargo sospecha que alguien está ayudando al rapero.

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas y no se quedó callada

A través de sus redes sociales, Diamond La Mafia compartió un video en el que se mostraba molesto de que las autoridades no hayan detenido a Tekashi 6ix9ine a más de un día de la agresión.

Diamond La Mafia señaló que fuentes cercanas le habían comentado que Tekashi 6ix9ine seguía en el país.

En ese sentido Diamond La Mafia cuestionó por qué no se había hecho nada en contra de Tekashi 6ix9ine, cuando ya había pasado el tiempo.

“La verdad no se va a resolver, no lo van a agarrar, lo van a dejar que el moje la mano a la gente para ver si él logra resolver el problema antes de llegar a justicia, ¿qué va a pasar? Se va a quedar así, nos va a faltar el respeto en nuestra propia tierra”

Diamond La Mafia confirmó que ya se tenía orden de arresto en contra de Tekashi 6ix9ine, pero las autoridades no habían hecho nada.

“Ya que hay orden de arresto, ¿por qué no han salido a buscarlo? Si cruzó migración tienen que saber que no está en el país, sino la cruzó saben que está aquí”

En su video, Diamond La Mafia mostró sus sospechas de que alguien se encuentra ayudando a Tekashi 6ix9ine y es que aunque había rumores de que lo habían detenido, sus abogados no le habían dicho nada.

Diamond La Mafia incluso compartió un mensaje en donde señaló que ahora estaban tratando de hacerlo quedar mal a él.

Diamond La Mafia concedió una entrevista con Alofoke Radio Show en donde habló sobre las agresiones que sufrieron los productores a manos de Tekashi 6ix9ine.

En su conversación, Diamond La Mafia señaló que Tekashi 6ix9ine grabó la golpiza a los productores para amenazarlo.

De acuerdo con Diamond La Mafia, Tekashi 6ix9ine tomó un video de cómo había dejado a los productores y después le marcó para amenazarlo.

“Él me llamó con los videos… ‘mira lo que le hice a la gente tuya’. Él grabó a los muchachos inconscientes en el piso porque los desbarataron con los cachaban con pistolas y de todo (…) Eso fue por videollamada (que me mostró) del teléfono de ella, cuando ellos se encontraron, él me enseñó del de él, amenazándome. Ayer amenazó hasta a la mujer mía”

Diamond La Mafia