Durante la mañana de este martes 15 de marzo del 2020, Eduardo Capetillo Jr, el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, fue detenido por policías de la Ciudad de México, tras circular en su motocicleta a exceso de velocidad y sin placas.

Eduardo Capetillo Jr realizó una transmisión en vivo donde aparecía con dos policías, quienes lo habían detenido por viajar a exceso de velocidad , sobre el carril del metrobús y sin placas.

El joven de 27 años aseguraba que los policías no lo podían detener porque ellos no eran de tránsito , pero le demostraron lo contrario, ya que argumentaban que el no tener placas era suficiente para detenerlo.

Eduardo Capetillo Jr. (captura de pantalla / Eduardo Capetillo Jr. Instagram @eduardocapetillog)

Por si fuera poco, Eduardo Capetillo Jr circulaba a exceso de velocidad y trató de darse a la fuga, por lo que lo sancionaron.

Durante el video, el hijo de Eduardo Capetillo dijo que los policías lo habían tratado de asaltar, pues se acercaron de más a su motocicleta, situación que le molestó y les pidió que retrocedieran.

Al final Eduardo Capetillo jr borró el video a pesar de que afirmaba que estaba grabando para que quedara como prueba p or si “algo le llegaba a pasar”.

“Usted no me puede parar”, decía Eduardo Capetillo Jr

Fragmentos del video que grabó Eduardo Capetillo Jr comenzaron a circular en redes sociales, en esta se escucha cómo comenzó alegar con los policías.

“Usted no me puede detener aquí oficial, usted no es tránsito. Ustedes me cerraron aquí, pido un apoyo por favor a la alcaldía. Me están parado aquí unos oficiales de manera ilegal, no se han identificado, ni con su nombre ni su número de placa”. Eduardo Capetillo Jr

Eduardo Capetillo Jr mencionaba que los policías no lo podían tener porque no eran de tránsito y decía que iba a llamar a asuntos internos.

Los policías mencionaban que él no estaba detenido, pero su motocicleta sí. Lo cuestionaban por no traer placas y le daban la oportunidad de mostrar los documentos correspondientes, pero Eduardo Capetillo Jr decía que su placa se había “caído”.

Me están asaltando aquí, ustedes no pueden hacer esto”. Eduardo Capetillo Jr

Los elementos increparon a Eduardo Capetillo para que demostrara en que escrito decía que ellos no lo podían detener, posteriormente el primogénito de Biby Gaytán decía que lo estaban asaltando por acercarse a su motocicleta.

Hasta el momento los padres de Eduardo Capetillo Jr no se han manifestado sobre el caso y se desconoce si sancionaron al joven. El video fue retirado de las redes sociales de Eduardo Capetillo Jr, pero más adelante podrían informar sobre los hechos.