A través de X -antes twitter- se ha revelado que Amanda Bynes habría tenido un embarazo a los 13 años por un abuso sexual de Dan Schneider.

Tras la salida del documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, han salido múltiples acusaciones hacia Dan Schneider de 58 años de edad.

Especialmente los abusos que se cometían en los sets del programa Dan Schneider y la extraña relación tan cercana que tenía con la estrella infantil, Amanda Bynes de 37 años de edad.

Por lo que ahora se ha destapado en redes que aparentemente a los 13 años, Dan Schneider habría abusado sexualmente de Amanda Bynes provocando un embarazo.

Una vieja cuenta de Amanda Bynes habría revelado su embarazo y abuso sexual de Dan Schneider

En redes sociales se han rescatado varios tweets de una vieja cuenta que habría sido aparentemente de Amanda Bynes, en donde habría revelado que fue abusada sexualmente por Dan Schneider.

Y como consecuencia del abuso sexual de Dan Schneider, Amanda Bynes se habría embarazado a los 13 años de edad y el cual decidió terminar con un aborto.

En el mismo hilo de tweets que pertenecerían a Amanda Bynes, relataba que muchos ya sospechaban de los constantes abusos sexuales de Dan Schneider hacia ella.

De igual manera, dijo que John Travolta era “una bestia sexual” y Bill Cosby se propasaba con varios.

Aseguran que en aquel entonces se le dijo a Amanda Bynes que debía denunciar a Dan Schneider por el abuso sexual, algo que no hizo y se cree que su mamá tuvo que ver.

Pues fue una medida para proteger a Amanda Bynes del escrutinio público y a ella, aunque de momento no se sabe más sobre el caso.

Salieron a la luz tweets de una cuenta vieja de Amanda Bynes en donde contaba varias cosas turbias de las celebridades, entre ellas, de el que se cree que es Dan Schneider (el jefe), donde insinuaba que había quedado embarazada a los 13 años de él+ pic.twitter.com/GwHYkaCtQc — juli🔮 (@cronopiatw) March 22, 2024

Amanda Bynes confirmó que se realizó varios abortos de niña

Aunque no se ha revelado si es que la cuenta de Twitter en dónde se relata el abuso sexual de Amanda Bynes por Dan Schneider a los 13 años si era de ella, en alguna ocasión ella afirmó haberse practicado abortos de niña.

Rumbo a los últimos años del programa The Amanda Show, comenzó el colapso de Amanda Bynes y las acusaciones en contra de Dan Schneider pues se reveló que ella tenía problemas con drogas y alcohol.

Incluso en algunas entrevistas Amanda Bynes reveló que cuando era niña, llegó a practicarse varios abortos, lo cual confirmaría el abuso sexual de Dan Schneider a sus 13 años.

De acuerdo a las declaraciones de Amanda Bynes, debido a todos esos abortos ella habría quedado estéril, y al preguntarse cómo fue que quedó embarazada de niña, comenzaron a mirar a Dan Schneider.

En varios videos se ve cómo Dan Schneider tocaba a Amanda Bynes de forma extraña o cómo compartían una alberca juntos; se sabe que la invitaba a fiestas con personas mayores.

Y se dice que los padres de Amanda Bynes la obligaban a callar los abusos de Dan Schneider debido a que era la chica del momento, y la internaron por mucho tiempo.

Si bien nunca se comprobaron los abusos que aparentemente Dan Schneider cometió en contra de Amanda Bynes, varias actrices de los programas del productor hicieron acusaciones.

Además de los múltiples videos, imágenes y fotografías de Dan Schneider con las actrices, en donde lucen incómodas o incluso hacen chistes de doble sentido en los programas, como Ariana Grande o Janette McCurdy.

Hasta el momento y tras la emisión del documental Quiet on Set, Amanda Bynes no se ha pronunciado al respecto sobre Dan Schneider.