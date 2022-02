Lambda García cree que Belinda no está obligada a regresarle el anillo a Christian Nodal pues señaló que lo que se regala ya no se debe de pedir de regreso cuando una relación llega a su fin.

Tras confirmarse que Belinda y Christian Nodal terminaron su romance, usuarios le han pedido a la actriz que no regrese el anillo de compromiso que le dio el cantante.

En entrevista para Edén Dorantes, Lambda García fue cuestionado sobre la polémica en torno al anillo de compromiso de la actriz y señaló que la única que decidirá que hacer es Belinda.

A través de su cuenta de Instagram, Christian Nodal confirmó que su relación con Belinda había llegado a su fin. Desde que se dio a conocer la noticia muchos se han cuestionado sobre qué pasará con el anillo de compromiso.

Al igual que Galilea Montijo, Lambda García cree que no se debe de devolver pues se trató de un regalo que le dio Christian Nodal a Belinda.

Lambda García puntualizó que él nunca ha estado en esa situación ya que nunca le han dado un anillo ni él ha dado un anillo por lo que no sabe que se debe de hacer en esos momentos.

“Ahí depende de cada quien, no sé nunca he estado en esa situación. No me han dado nada y yo tampoco he dado un anillo entonces no sé lo que se tiene que hacer”

Lambda García