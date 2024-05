Te decimos qué trata After, la saga inspirada en Harry Styles como la película The Idea Of You.

Y es que al igual que The Idea Of You, antes de volverse una película, After también tenía a Harry Styles como el personaje principal.

Sin embargo, la saga de Anna Todd -de 35 años de edad- que ha inspirado 5 películas, tampoco contarían con la presencia del cantante.

¿De qué trata After, la saga inspirada en Harry Styles?

El pasado jueves 02 de mayo se estrenó en Amazon Prime la película protagonizada por Anne Hathaway -de 41 años de edad- ‘The Idea Of You’.

Y a poco de su estreno, la comedia romántica llamó la atención de muchos, debido a que fue inspirada en un fanfic de Harry Styles.

Sin embargo, la película sobre el romance de una madre con un ‘boy band’ casi 20 años menor que ella, no sería la única película inspirada en el ex miembro de One Direction.

Pues After, la saga basa en los libros Anna Todd, también habría comenzado como un fanfic del famoso pero en la universidad.

After r etrata la vida de Tessa Young, una aplicada estudiante quien se enamora de un joven británico el cual tiene un secreto que amenaza con destruir su amo r.

La saga juvenil se caracteriza por ser un romance entre ‘polos opuestos’ los cuales ostentan una gran atracción sexual.

Los títulos de las 5 películas inspiradas en Harry Styles como la película The Idea Of You son:

Aquí empieza todo

En mil pedazos

Almas perdidas

Amor infinito

Aquí acaba todo

¿Qué opina Harry Styles de sus películas?

A pesar de que la inspiración para el personaje principal de After es Harry Styles, el cantante dijo no poder confirmarlo durante el programa de radio The Howard Stern Show, en 2022.

Y sobre el reciente estreno de ‘The Idea Of You’, Harry Styles tampoco habría hecho ningún comentario.