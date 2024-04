Tras años de decirse que Louis Tomlinson y Harry Styles salieron, finalmente uno de ellos habla de la teoría de conspiración más famosa dentro de One Direction.

Pese a que ya han pasado ya 8 años desde que se separó la boyband británica, One Direction, aún una teoría de conspiración que involucró a dos de sus integrantes sigue dando de qué hablar.

Luego de que fuera el propio Louis Tomlinson -de 32 años de edad- quien abordará el tema sobre sí salió con su compañero Harry Styles -de 30 años de edad-.

A través de una reciente entrevista para el medio brasileño G1, el cantautor Louis Tomlinson reveló si salió con Harry Styles.

Esto luego de que a Louis Tomlinson se le preguntará sobre la famosa teoría de conspiración que causara revuelo por allá de 2010, cuando se dijo que salía con Harry Styles.

Dicha teoría de conspiración que también fuera conocida por el fandom de One Direction como “Larry”, a lo que nuevamente Louis Tomlinson negó que hubiera algo más entre él y Harry Styles.

Por lo que Louis Tomlinson recalcó que pese a decir que jamás salió con Harry Styles, los fans creerá lo que quiera creer.

“Lo que me di cuenta hace unos años es que no hay nada que pueda decir. No hay nada que pueda hacer para detener a los que creen en esta conspiración”.

Louis Tomlinson