La industria culinaria se encuentra de luto luego de que se dio a conocer que la chef Anne Burrell murió a los 55 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, Anne Burrell fue encontrada inconsciente y declarada muerta en su casa en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Chef Anne Burrell (@chefanneburrell / Instagram )

¿De qué murió Anne Burrell? La chef que fue encontrada inconsciente en su casa

Se reportó la muerte de Anne Burrell, chef reconocida por ser una estrella de Food Network y presentadora de Worst Cooks in America.

People informó que Anne Burrell fue encontrada inconsciente y declarada muerta en su casa.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Anne Burrell está pendiente de la autopsia que realizará la Oficina del Médico Forense para determinar qué le pasó a la chef.

Desde una temprana edad, la chef Anne Burrell mostró interés en la gastronomía, pero antes estudió Comunicación.

No ejerció e ingresó al Instituto Culinario de América, donde culminó diferentes especialidades relacionadas con la gestión de restaurantes.

La chef Anne Burrell trabajó en los restaurantes:

La Taverna del Lupo en Umbría Italia

La Bottega del 30 en la Toscana Italia

Felidia en Estados Unidos

Lumi en Estados Unidos

Savoym en Estados Unidos

La chef Anne Burrell publicó dos libros de sus recetas: Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower.

En televisión, la chef Anne Burrell participó en:

Secrets of a Restaurant Chef

Iron Chef America

Chef Wanted

Choppedy Worst Cooks in America

House of knives

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de la chef Anne Burrell

De acuerdo con lo que dio a conocer People, alrededor de las 7:50 de la mañana del martes 17 de junio el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York atendió una llamada.

En la llamada se alertaba sobre una “mujer de 55 años inconsciente y que no respondía”.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron hacer nada y declararon muerta a la mujer.

La policía no ha confirmado que la mujer se trata de la chef Anne Burrell, pero reportes señalan que la dirección de la famosa coincide con la que la policía ha facilitado en su comunicado.

Además People dio a conocer que había obtenido un comunicado por parte de los representantes de la chef Anne Burrell en donde se confirmaba su muerte.

“Anne era una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga muy querida; su sonrisa iluminaba cualquier lugar al que entraba. La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, llegando a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecerán eternos” Comunicado compartido por People

Food Network también compartió un comunicado donde lamentó la muerte de la chef Anne Burrell.

“Estamos profundamente apenados de compartir la noticia de que la querida chef, Anne Burrell, falleció esta mañana” Comunicado Food Network

En su comunicado se resaltó el gran talento de la chef Anne Burrell y le enviaron sus condolencias a su familia.

“Anne era una persona y talento culinario notable, enseñando, compitiendo y siempre compartiendo la importancia de la comida en su vida y la alegría que una deliciosa comida puede traer. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y fanáticos de Anne durante este tiempo de tremenda pérdida” Comunicado Food Network