David Bisbal da positivo a Covid-19

El cantante David Bisbal dio positivo a la prueba de Covid-19, así lo reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Me gustaría compartir antes que nada que a mi llegada a Madrid de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios y me detectaron Covid-19″, contó a sus seguidores en el clip.

El cantante lamentó el resultado de la prueba de Covid-19, pues anhelaba poder estar con su familia.

“Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa, y eso me parte el corazón; todavía ese encuentro no ha podido producirse y me muero de ganas que llegue el momento”, añadió.

“Me dicen que estoy recuperándome rápidamente, que mi carga viral es baja”, dijo David Bisbal sobre el diagnóstico de sus médicos.

David Bisbal también lamentó la noticia por compromisos de trabajo que ya tenía pactados.

“Me da mucha pena porque esta semana tenía la grabación de la semifinal de La Voz Kids, y mi concierto final de la gira ‘En tus planes’ en el Palau Sant Jordi de Barcelona”, expuso en el clip.

David Bisbal explicó que se contagió, pese a las medidas de sanidad que tomó; asimismo aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre los métodos de protección ante el Covid-19.

“Saben que yo siempre he sido muy respetuoso y pulcro con la seguridad del Covid-19, tengo pauta completa al cien por ciento, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiarnos”, dijo.

“Así que invito a la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible”, agregó para concluir.

Envían mensajes de aliento a David Bisbal, tras dar positivo a Covid-19

Entre comentarios en la publicación, en la que David Bisbal reveló tener Covid-19, sus fanáticos y compañeros de la industria musical, enviaron mensajes de ánimo al cantante.

Danna Paola, Sebastián Yatra y Edith Márquez fueron algunas de las figuras que comentaron la publicación.

“Mucha luz para ti, amigo. Que te mejores lo antes posible”. Danna Paola

“Mejórate, amigo. Te quiero”. Sebastián Yatra

“Te abrazo muy fuerte y primero Dios te recuperarás muy pronto”. Edith Márquez

Mientras tanto, David Bisbal tendrá que guardar reposo y reprogramar sus próximas presentaciones, así como suspender su asistencia a la final de “La Voz Kids”.