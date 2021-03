David Bisbal externó su sentir tras la lamentable noticia de la muerte de Álex Casademunt.

Fue en 2001 que David Bisbal se dio a conocer tras pertenecer a la primera generación del concurso español, ‘Operación Triunfo’, en donde coincidió con Álex Casademunt, por quien está de luto, debido a que murió el pasado martes 2 de marzo de 2021 , a los 39 años.

Luego de enterarse de la muerte del cantante, actor y presentador de televisión, Álex Casademunt, David Bisbal no dudó en recurrir a sus redes sociales para expresar el profundo dolor ante la lamentable noticia.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de ‘Dígale’ y ‘A Partir de Hoy’, compartió un mensaje, admitiendo que estaba devastado, además de no poder creer sobre la muerte de su compañero de programa y amigo .

“Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Álex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser verdad”. David Bisbal

Asimismo, en Instagram, David Bisbal publicó una foto en la que aparece junto a Álex Casademunt, y manifestó que el fallecido cantante “se ha convertido en la estrella que más brilla en el cielo”.

Muere Álex Casademunt en trágico accidente

Medios internacionales reportaron sobre la muerte de Álex Casademunt, a causa de un trágico accidente automovilístico en Mataró, Barcelona, España, donde vivía actualmente.

La policía local ya investiga el caso, aunque primero se dijo que Álex Casademunt conducía una motocicleta, que se estrelló contra un autobús, se determinó este miércoles en un comunicado que el siniestro se produjo cuando manejaba un vehículo de turismo, que no llevaba pasaje.

Al lugar de los hechos, llegaron tres vehículos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuaro de la Policía Local de Mataró, y otros cuatro de los Bomberos de la Generalitat, quienes extrajeron el cuerpo de la víctima para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Catalunya, y practicarle una autopsia.

Por otro lado, la agencia de representación de Álex Casademunt, Telegenia , confirmó la muerte del cantante español, mandando condolencias a sus familiares y amigos.

¿Quién era Álex Casademunt?

Nacido en Vilassar de Mar, Barcelona, el 30 de junio de 1981, Álex Casademunt comenzó su carrera artística en el 2001, al ser miembro de la primera emisión de ‘Operación Triunfo’, donde quedó en décimo lugar, pero compartió escenario con Rosa López, David Bisbal, Chenoa, y Manu Tenorio.

Posteriormente, formó el grupo Fórmula Abierta , junto a Geno, Mireia y Javián, con quienes lanzó temas exitosos como ‘Quiero más’.

Sin embargo, fue hasta el 2003 que expandió su carrera a la televisión, conduciendo programas como ‘Los Lunnis’, ‘Crónicas Marcianas’, ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Vive Cantando’, por mencionar algunos.

Con información de EFE.