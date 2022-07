Danna Ponce pide cárcel para Jorge Levy: “Ni compasión, ni perdón”. La actriz de 22 años de edad señaló que no hay ninguna posibilidad de llega a un acuerdo con el productor.

Luego del comunicado de Videocine en donde confirmó que Jorge Levy había sido despedido tras las denuncias por abuso en su contra, Danna Ponce se mostró sorprendida pues considera que la productora solo se lavó las manos.

A través de sus redes sociales Danna Ponce reveló los abusos que vivió en manos de Jorge Levy, incluso acudió a la fiscalía de la CDMX para levantar una denuncia en contra del productor de 55 años de edad por el delito de abuso sexual.

Luego de que Regina Blandón exigió a Videocine “romper el pacto” ante las denuncias de abuso sexual que han presentado varias actrices contra Jorge ‘Coco’ Levy, la productora se pronunció a través de un comunicado.

Videocine reveló que había cesado de su cargo a Jorge Levy y que se encontraba apoyando a las autoridades para poder llegar al fondo de la situación.

Tras el comunicado, Danna Ponce no tardó en reaccionar y destacó que por fin Videocine había decidido dar la cara sobre las denuncias en contra de Jorge Levy.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Danna Ponce se mostró sorprendida que la productora haya señalado que Jorge Levy no tenía entre sus funciones recibir actores y actrices en su oficina.

“Por fin Videocine está dando la cara. Es impresionante la respuesta y el comunicado que difundieron quitando al señor Coco Levy de los cargos y a parte me parece importante que la empresa mencione que este señor no tenía que recibir actores y actrices en su oficina”

Danna Ponce destacó que Videocine ya estaba sintiendo la presión de algunos actores que habían mostrado que se encontraban en desacuerdo a la falta de acción por parte de la productora.

Aunque Danna Ponce reconoció que es un gran paso para la lucha que se está llevando, Videocine también está evadiendo su responsabilidad y solo se lavó las manos.

De manera contundente, Danna Ponce señaló que no esta dispuesta a otorgarle el perdón a Jorge Levy, aunque pida disculpas de rodillas, pues es un delito que se debe de castigar con la cárcel.

“Ni la compasión, ni el perdón y aun así nos llegara a pedir perdón de rodillas no nos importa. Las cosas están hechas y prepárate, Coco Levy, esto a penas comienza. No va a ver perdón, no va a haber conciliación, acuerdo, es cárcel”

Danna Ponce