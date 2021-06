Danna Paola se encuentra muy feliz con su más reciente canción ‘Mía’. Como parte de la promoción de su tema concedió una entrevista a ‘Ventaneando’ donde fue cuestionada sobre Eleazar Gómez.

Tras cinco meses de estar en la cárcel, Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional luego de aceptar que agredió a su entonces novia Tefi Valenzuela .

Rumores señalaron que Danna Paola también sufría violencia durante los seis años de relación que mantuvo con Eleazar Gómez. Sin embargo, la cantante se negó a hablar del tema.

En el video de ‘Ventaneando’ Danna Paola fue cuestionada sobre la situación legal de Eleazar Gómez. Sin embargo la cantante destacó que es un tema del que no habla.

Danna Paola destacó que es un tema del pasado por lo que ya no tiene nada que decir al respecto.

En su entrevista Danna Paola puntualizó que se encuentra más plena que nunca con personas que le aportan algo a su vida.

Danna Paola dejó en claro que ya no le interesa lo que pueda pasar en la vida de Eleazar Gómez, ya que superó su relación.

“Creo que cuando la vida te pone en una situación como la que estoy ahorita, uno tiene que pasar página y no hablar de algo que ya no me interesa”

Danna Paola