Danna Paola habla de su supuesta rivalidad con Ángela Aguilar (VIDEO)

Danna Paola habló de su supuesta rivalidad con Ángela Aguilar, en un reciente encuentro que tuvo con algunos medios de comunicación.

Sin duda alguna, la carrera de Danna Paola ha despegado, logrando que la actriz y cantante tenga un éxito tras otro.

Pues ya sea en la televisión o en la música, todos los proyectos que realiza Danna Paola siempre resultan del total agrado de todos sus fans.

Hace unos días se dio a conocer que Danna Paola desmintió rumores de la supuesta rivalidad que tiene con Ángela Aguilar.

A pesar de ser sorprendentemente talentosa, Danna Paola constantemente se ve envuelta en una serie de rumores con otras artistas.

Tales como Belinda, Tini Stoessel y más recientemente, Ángela Aguilar.

Recordemos que las especulaciones de una posible rivalidad entre la hija de Pepe Aguilar y la intérprete de “Sodio” surgieron hace algunas semanas.

Específicamente, cuando Danna Paola mostró un cambio radical de ‘look’ para promocionar su sencillo “Cachito”, en donde se mostró con el cabello corto y negro, muy al estilo de la cantante de 18 años.

Entonces, los internautas no dudaron en hacer comparaciones entre una y otra, a pesar de que nunca antes se les hubiera relacionado de esa forma.

Danna Paola aseguró que Ángela Aguilar es hermosa y además canta divino en un reciente encuentro que tuvo con algunos medios de comunicación.

Fue en el aeropuerto de la Ciudad de México que los reporteros captaron a Danna Paola.

Así que no dudaron en preguntarle acerca de los rumores de la supuesta rivalidad que habría entre ella y la intérprete de “Ahí donde me ven”.

Ante esto, Danna aprovechó la situación para recordar que su performance en el Latin Grammy fue acerca del respeto y la admiración a todas sus colegas.

Después, indicó que Ángela Aguilar es hermosa y canta divino. Además de que no descartó hacer una colaboración con ella.

Finalmente, Danna Paola pidió “no hablar de chismes” y por el contrario, hablar de talento y de “las cosas bonitas”.

Incluso, concluyó con que a nadie le gusta que se metan en su vida.

“Ay amigos, son gajes del oficio, ¿Qué te digo? Respeto a quien respeto merece, prefiero no hacer caso a mentiras y a ver revistas que son pura basura. Hay que hablar del talento, de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo, y de disfrutar la vida, que no sabemos qué pase el día de mañana. Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que a nadie le gusta que se metan en su vida”

Danna Paola