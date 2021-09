Danna Paola compró pijama de más de 16 mil pesos tras excederse con el alcohol (VIDEO)

En una reciente entrevista con Facundo, Danna Paola contó que en una ocasión se compró una pijama de más de 700 euros (más de 16 mil pesos mexicanos), entre otras cosas; por excederse con el alcohol.

De acuerdo con Danna Paola, esto sucedió en Londres; luego de pasar un rato de fiesta con sus amigos.

Hace unos días, Esteban Facundo Gómez, mejor conocido como únicamente Facundo, realizó una entrevista a Danna Paola para “Los 40 Principales.

Facundo le preguntó a la cantante por qué luego de que saliera su sencillo “Kaprichosa”, varias personalidades comenzaron a señalar que, efectivamente, ella es una persona caprichosa.

A lo que Danna Paola le señaló que no lo sabe, pero posiblemente sea porque, en ocasiones, suele hacer lo que quiere.

Luego de eso, Facundo le pidió que contara alguna situación memorable que haya vivido tras excederse con el alcohol; pues es bien sabido que, en ocasiones, los excesos hacen que las personas realicen cosas poco prudentes.

Fue en ese momento que Danna Paola recordó una ocasión que estuvo en Londres y se fue sola a West End, una localidad famosa de la capital de Inglaterra.

“Yo un día me puse muy borracha en Londres y me fui a ver Wicked, porque yo hice Wicked yo lo quería ver en West End. Entonces mis amigos me dijeron, Danna, no vamos a ir porque está muy lejos y dije, yo quiero ir a verlo, me fui sola. Gran error porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida”

Danna Paola