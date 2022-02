Piden ‘respect’ para Danna Paola tras denunciar body shaming. La famosa exhibió a una revista por cuestionarla sobre los cambios de su cuerpo .

Danna Paola se lanzó en contra de una revista por las preguntas sobre su cuerpo y su peso; “hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora”, acusó.

En redes sociales, los fans de Danna Paola defendieron a su ídola y pidieron detener los ataques de los medios de comunicación.

Fans crean el ‘Respect Danna Paola’ para pedir un alto al body shaming

Danna Paola usó sus redes sociales para mostrar su inconformidad con una famosa revista.

A través de historias en Instagram, Danna Paola comentó que la revista ‘People Chica’ la cuestionó varias veces sobre su cuerpo.

“Los medios me hicieron body shaming muchos años. (...) No, no estoy estrenando nueva figura.” Danna Paola

Portada de revista de Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

Tras la denuncia de Danna Paola, los fans hicieron tendencia el hashtag ‘Respect Danna Paola’ en Twitter .

Asimismo, pidieron a los medios de comunicación respeto para todas las mujeres artistas que son víctimas de body shaming.

“Nada justifica opinar de cuerpos ajenos”; “Respect Danna Paola y a todas”; “Normalicemos no opinar sobre cuerpos ajenos”, se lee entre publicaciones.

Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

En Twitter, la denuncia de Danna Paola sirvió como un recordatorio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en el medio del espectáculo.

Por ello, además de pedir respeto para Danna Paola, exigieron dejar de hacer entrevistas con preguntas sobre el cuerpo de las famosas.

“Di no a opinar a cerca de cuerpos ajenos.” Usuario de Twitter

“El problema no es insistir, sino sentir el derecho de preguntar.” Usuario de Twitter

“Respect Danna Paola y a todas las mujeres de la industria que han sido acosadas e incomodadas por ese tipo de preguntas en entrevistas.” Usuario de Twitter

Tuit sobre Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

Tal como lo hizo Danna Paola en su denuncia pública, los fans apoyaron la idea de hacerle entrevistas acerca de su carrera y nuevos proyectos.

Y es que, según reveló la famosa, todo esto pasa a segundo plano con tal de obtener información sobre su figura y su peso.

“Lo hermosa y talentosa que es, imagínate perder el tiempo en preguntarle cosas innecesarias”, comentaron en redes sociales.

Danna Paola denuncia body shaming

A través de sus historias en Instagram, Danna Paola presumió que su imagen ilustra la nueva portada de la revista ‘People Chica’ del mes de marzo.

La alegría parece haberle durado poco, pues un par de horas después, Danna Paola dijo estar inconforme con lo que refleja el impreso sobre ella.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas.” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

Danna Paola comentó que pese a sus esfuerzos, los medios de comunicación siempre destacan los cambios de su cuerpo y no su carrera como cantante y actriz.

“No, no estoy estrenando nueva figura. No, no hice la sesión de fotos para presumirla”, acusó en sus cuentas oficiales.