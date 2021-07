Danna Paola felicita a su sobrino por su cumpleaños con emotivo mensaje

La actriz y cantante, Danna Paola ha conquistado a todos con sus últimos proyectos.

Por esta razón, Danna Paola mantiene sus fans al tanto de lo que acontece en su día a día en sus redes sociales.

En esta ocasión, la mexicana que ha realizado parte de su carrera en España, felicitó a su sobrino por su cumpleaños, causando gran sensación en redes sociales.

Como sabemos, Danna Paola es una de las artistas con mas ocupaciones dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, ella siempre busca hacerse un espacio para dedicarle tiempo de calidad a su familia y a sus seres queridos.

Tal es el caso de Iker, el sobrino de Danna, quien recientemente ha celebrado su cumpleaños número cuatro.

Iker es hijo de la Vania Rivera Munguía, la hermana mayor de la intérprete de “Mía”.

Por su parte, Danna Paola felicitó al pequeño con una serie de fotos que publicó en su feed de Instagram.

En la mayoría de las fotos se puede ver a Danna divirtiéndose y pasando tiempo de calidad con Iker.

Como descripción del post, la también actriz comienza diciéndole a Iker que ha pasado “cuatro añitos celebrando su existencia”.

Además e que “no puede creer cómo pasa el tiempo, pues ha crecido tan rápido”.

“4 añitos celebrando tu existencia, verte crecer y estar a tu lado me completa, no puedo creer cómo pasa el tiempo, y creces tan rápido 😭ser tu tía es el mayor regalo que me pudo haber dado la vida… TE AMO IKER 💚✨ Happy Birthday mi amorrrrr!!! 😍🥺 (ando llorando ya) gracias @_vaniarivera_ @pabloimc88 por traer al mundo a mi ser humano favorito 🤩💖los amoooooooo!”

Cuenta de Instagram @dannapaola