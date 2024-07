Danna Paola nuevamente se las ingenió para estar en boca de todos aunque por razones que ni la propia imaginó.

Verás, tras asegurar que es muy feliz porque tiene mucho sexo, Danna Paola vuelve a generar polémica, esta vez por besar a una mujer.

Sí, la cantante y actriz mexicana besó apasionadamente a una de sus bailarinas durante su presentación en los Premios MTV Miaw 2024.

Danna Paola besa a una de sus bailarinas (TikTok)

Danna Paola besa a bailarina en la boca y provoca polémica

Danna Paola, quien actualmente es novia de Alex Hoyer -de 26 años de edad-, sorprendió a sus seguidores al besar a su bailarina durante su show en los Premios MTV Miaw 2024.

Aunque Danna Paola -de 29 años de edad- se esforzó por besar apasionadamente a la mujer, testigos y cibernautas la están criticando.

Y es que mucha gente asegura que el comportamiento y las escandalosas declaraciones de Danna Paola forman parte de una campaña para hacerse publicidad.

Otros más aseguran que no es nada original ver a dos mujeres besarse arriba del escenario, sobre todo cuando una de ellas, la artista, es heterosexual.

Por lo que dicen es aburrida, innecesaria y ridícula la acción de la actriz.

“Ya no sabe cómo vender la ridícula”, “Todos quieren imitar a la reina Madonna”, “Pobres. Ya no saben cómo acaparar público”, “Como nadie la pela no le queda mas que hacer eso”,

“¿Besar a alguien de tu mismo sexo para llamar la atención en pleno 2024? Qué novedad. Nada original”, “Ya se cree Madonna”, “Chale, a fuerza quieren ser inclusivos”,

“Creo que hubiera sido más polémico que se besara con su novio en pleno show”, “Eso ya no causa polémica, causa pena ajena”, expresan.

Le llueven las críticas a Danna Paola (Instagram)

El crush de Danna Paola es una mujer

No es la primera vez que Danna Paola deja claro estar a favor de la diversidad sexual, en el pasado reveló que su crush es una mujer.

Resulta que Danna Paola se sintió atraída por una mujer cuando trabajó en serie Élite; sin embargo, hasta el momento se ha negado a revelar su identidad.

Incluso se inspiró en esa mujer para escribir la canción Platonik.