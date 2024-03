Danna Paola -de 28 años de edad- se enfermó y comparte foto tumbada en la cama con nebulizador; la cantante cree que “iba muy deprisa”.

Todo iba perfecto en la vida de Danna Paola, hasta que enfermó repentinamente y tuvo que relajara su acelerada carrera.

La cantante publicó el jueves 29 de febrero, que tras un gran inicio de año, terminó en cama por una padecimiento respiratorio.

Todo era risas y diversión para Danna Paola, hasta que enfermó repentinamente y tuvo que guardar reposo.

Danna Paola detalla que tras casi dos meses muy acelerados llenos de trabajo y diversión, el “universo” frenó su rutina con una enfermedad.

“Empezábamos bien, un giro en la trama me dejó tumbada en cama. El universo me dijo para ya y me paró con freno de mano, influenza más bronquitis”

Danna Paola